Tân Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nói gì trong ngày nhậm chức? 08/09/2025 13:39

(PLO)- Theo ông Phạm Đức Ấn, được về công tác tại Đà Nẵng là niềm vinh dự, tự hào và là cơ hội lớn đối với cá nhân ông.

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra sáng 8-9, 81/82 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu nhậm chức, ông Phạm Đức Ấn cho hay được về công tác tại Đà Nẵng là niềm vinh dự, tự hào và là cơ hội lớn đối với cá nhân ông. Bởi đây là địa phương rất giàu truyền thống hiếu học, truyền thống cách mạng.

Ông Phạm Đức Ấn phát biểu nhậm chức. Ảnh: TẤN VIỆT

Trải qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Đà Nẵng rất kiên cường, anh dũng. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương tiên phong, trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của khu vực miền Trung.

Đà Nẵng luôn duy trì được vị trí top đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Với vị trí địa lý hết sức quan trọng, dư địa phát triển lớn, đang được áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội và những khó khăn, vướng mắc đang được tháo gỡ, Đà Nẵng sẽ có động lực tăng trưởng rất lớn trong thời gian tới.

Ông Ấn cũng nhận thức rất rõ về những thách thức. Bởi thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm đầu tiên trong kỷ nguyên mới; kỷ nguyên vươn mình phấn đấu cho sự phồn vinh, giàu mạnh của đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Theo ông Ấn, Đà Nẵng là địa phương được Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn, trở thành một cực tăng trưởng, có năng lực cạnh tranh cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đà Nẵng có vai trò tiên phong, dẫn dắt các địa phương trong quá trình phát triển hiện đại, là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia.

Đà Nẵng cũng tiên phong trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển. Cùng với đó là yêu cầu triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do.

Ông Phạm Đức Ấn cho hay, Đà Nẵng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là những vướng mắc, tồn tại vẫn chưa được tháo gỡ toàn diện, triệt để.

Bên cạnh đó là những khó khăn trong giai đoạn đầu sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu kiến tạo phát triển. Đời sống Nhân dân một số vùng còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh luôn thường trực.

Tuy nhiên, với tâm thế sẵn sàng, ông Ấn cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo TP đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm của mỗi cá nhân, sẵn sàng dấn thân trên tinh thần thượng tôn pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Qua đó tiếp tục xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, đảm bảo an sinh xã hội, trở thành cực tăng trưởng của cả nước.

TP tiếp tục tập trung xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc nhằm khơi thông mọi nguồn lực của TP; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, chuyển đổi số. Đồng thời triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do.

Đà Nẵng sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu chi ngân sách, đầu tư công; phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt và vượt mức Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 23 sắp đến.