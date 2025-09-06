Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 06/09/2025 14:44

(PLO)- Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ chiều 6-9 tại Đà Nẵng đã công bố Quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TV

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (49 tuổi), quê quán huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ. Ông Triết có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ sư công nghệ Silicat.

Quá trình công tác, ông Triết từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, Chánh Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, Bí thư Quận uỷ Hải Châu (TP Đà Nẵng cũ).

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào ngày 21-10-2020, ông Triết được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng.

Tháng 12-2020, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng, các đại biểu đã bầu ông Triết giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Tháng 1-2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Triết được bầu là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 24-1-2024, ông Triết được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam. Tại thời điểm hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, ông Triết được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra các vị trí xây dựng Khu thương mại tự do trên cương vị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mới. Ảnh: PV

Kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt ở cả TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ, ông Triết đã có nhiều đóng góp quan trọng trên các cương vị công tác cho cả 2 địa phương.

Trên ghế Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũ, ông Triết đã điều hành nhiều kỳ họp quan trọng để đề ra các quyết sách, chủ trương liên quan công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần đẩy lùi đại dịch, chăm lo tốt cho người dân vùng dịch.

HĐND TP Đà Nẵng cũ dưới sự lãnh đạo của ông Triết cũng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhiều chủ trương, chính sách nhân văn, riêng có của Đà Nẵng đối với người có công cách mạng, người yếu thế trong xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũ, ông Triết cũng kịp thời có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho đồng bào miền núi, vùng sâu vùng xa.