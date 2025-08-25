Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Sự phát triển của Đà Nẵng là thần kỳ 25/08/2025 18:53

(PLO)- Phát biểu trước các bậc lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí của Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, sự phát triển của Đà Nẵng là thần kỳ.

Chiều 25-8, TP Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ hưu trí cao cấp và tướng lĩnh sinh sống trên địa bàn TP nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng quà tri ân các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng đạt được nhiều thành tựu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khái quát lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn TP những năm qua.

Theo ông Triết, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2025 của Đà Nẵng đạt 9.81%. TP hướng đến mục tiêu trong năm 2025 sẽ tăng trưởng từ 10% trở lên.

Đà Nẵng đang tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương của Trung ương liên quan Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế. Ngày 27-8 tới đây, Đà Nẵng sẽ khởi động phân khu số 5 thuộc Khu thương mại tự do, từ đó hứa hẹn sẽ có nhiều dự án mới, đầu tư lớn vào Khu thương mại tự do.

TP cũng tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án theo chủ trương của Trung ương. Trong đó một số nhóm dự án đã được tháo gỡ gần 50%.

“Các dự án được tháo gỡ giúp huy động được thêm nhiều nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời để tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư, qua đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến với Đà Nẵng”, ông Triết nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà tri ân các cán bộ hưu trí. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Triết cho hay, đến hết tháng 7, Đà Nẵng đã đón khoảng 12 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế hơn 4,6 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Ở lĩnh vực công nghiệp, Tập đoàn THACO đang đóng góp rất lớn, chiếm hơn 30% tổng thu ngân sách TP và đã được xác định là nhà đầu tư chiến lược tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát; tiếp tục xây dựng, kêu gọi đầu tư hàng ngàn căn nhà ở xã hội; chăm lo đời sống của những hộ có công với cách mạng, người yếu thế…

“Đà Nẵng dứt khoát phải phát triển, nhất định sẽ phát triển”

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) nhấn mạnh: Sự phát triển của Đà Nẵng là một sự phát triển thần kỳ, đã được Trung ương cũng như cả nước ghi nhận.

Theo ông Hải, Quốc hội đã bàn rất nhiều cơ chế để Đà Nẵng phát triển. Trước hết là mô hình chính quyền đô thị gắn với cơ chế đặc thù, nhưng cảm thấy cơ chế đó chưa đủ tạo nên sức bật cho Đà Nẵng khi dư địa còn hạn chế. TP đã đề xuất Trung ương tìm thêm các cơ chế để phát triển.

“Làm sao phải phát triển được vị thế của Đà Nẵng với các thế mạnh mới, nhiều tiềm lực nhưng cũng có những khó khăn, thách thức đặt ra trên địa bàn rộng lớn. Phải nhanh chóng biến các nghị quyết, chủ trương của Trung ương thành hiện thực. Như sắp tới ra đời Khu thương mại tự do”, ông Hải cho hay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ). Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Hải kỳ vọng với thế và lực mới, trong đó có nguồn lực con người, truyền thống văn hóa cách mạng, Đà Nẵng có thể phát triển trong tương lai sánh vai với các TP khác, với tốc độ nhanh hơn.

Gặp lại các cán bộ lão thành từng công tác qua các thời kỳ tại Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), ông Hải bày tỏ xúc động và cho rằng, lãnh đạo Đà Nẵng phải làm sao phát huy được truyền thống của nhiều thế hệ; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết nhất trí để đưa TP phát triển vượt bậc hơn nữa.

“Đà Nẵng dứt khoát phải phát triển và nhất định sẽ phát triển”, ông Hải khẳng định.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, buổi gặp mặt hôm nay thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn; là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

Ông Quảng chuyển lời thăm hỏi, tri ân và lời chúc sức khoẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến toàn thể đại biểu tham dự buổi gặp mặt cùng Nhân dân TP.

Bí thư Đà Nẵng cho hay, TP đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 23 Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên cơ sở không gian phát triển mới. Lãnh đạo Đà Nẵng mong muốn các thế hệ đi trước tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển TP.