Chủ tịch Đà Nẵng phát động 6 nội dung thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 04/09/2025 11:30

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, quyết tâm xây dựng TP hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sáng 4-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025 – 2030).

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP không ngừng phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Triết, công tác tổ chức phát động và chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước từng bước được đổi mới, đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức tổ chức hoạt động. Qua đó thu hút được đông đảo tầng lớp Nhân dân, cán bộ tham gia.

Công tác phát hiện bồi dưỡng nhân rộng và tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến được quan tâm. Nhiều công trình, mô hình, cách làm hay, sáng kiến cải tiến đã được các cấp, ngành tổng kết kinh nghiệm và nhân rộng.

Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 với sáu nội dung trọng tâm. Thứ nhất là tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua chuyên đề của TP.

Thứ hai là tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hàng năm, phong trào thi đua theo chuyên đề, chủ đề mang tính tiêu biểu, đặc trưng của TP nói chung và các cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng.

Thứ ba là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình, mô hình, nhân tố mới từ phong trào thi đua yêu nước. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng, xây dựng điển hình tiên tiến.

Thứ tư là tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

Thứ năm là tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng phù hợp với thực tiễn phong trào thi đua yêu nước của TP và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Thứ sáu là tiếp tục củng cố, hoàn thiện, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng từ TP đến cơ sở. Tổ chức các chương trình tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.

Các cá nhân nhận Huân chương lao động của Chủ tịch nước. Ảnh: TẤN VIỆT

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất về quá trình cống hiến cho năm cá nhân, hạng Nhì cho bốn cá nhân và hạng Ba cho 10 cá nhân. Đồng thời, tặng thưởng Huân chương lao động về thành tích công trạng hạng Nhì cho hai cá nhân, hạng Ba cho 13 cá nhân.