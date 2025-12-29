Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025: Năm bản lề định hình quốc gia số

Ngày 29-12, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tiêu biểu năm 2025.
Đây được xem là bức tranh tổng thể phản ánh bước chuyển mang tính cấu trúc của Việt Nam trong tiến trình xây dựng quốc gia số.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club, cho biết năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong tiến trình phát triển của ngành ICT. Hàng loạt quyết sách quan trọng về thể chế, tổ chức bộ máy, an ninh mạng, dữ liệu và công nghệ chiến lược được ban hành, triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.
Theo ông Phú, đây không chỉ là năm tăng tốc chuyển đổi số mà còn là năm định hình cấu trúc dài hạn của quốc gia số Việt Nam.
Kết quả bình chọn được thực hiện bởi gần 50 nhà báo chuyên trách đến từ hơn 40 cơ quan báo chí.
10 sự kiện ICT nổi bật 2025
- Quốc hội thông qua hàng loạt đạo luật quan trọng, tạo khung pháp lý cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo chí và truyền thông.
- Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.
- Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Khoa học và Công nghệ; chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo.
- Công bố 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam.
- Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội.
- Chính phủ ban hành nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa.
- Cơ quan chức năng xử lý hàng loạt KOLs, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, bán hàng online kém chất lượng.
- Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) bị tấn công mạng.
- Việt Nam bắt đầu phát triển kinh tế tầm thấp.