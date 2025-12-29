Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025: Năm bản lề định hình quốc gia số 29/12/2025 15:18

(PLO)- Kết quả bình chọn 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025 được thực hiện bởi gần 50 nhà báo đến từ hơn 40 cơ quan báo chí.

Ngày 29-12, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức công bố 10 sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tiêu biểu năm 2025.

Đây được xem là bức tranh tổng thể phản ánh bước chuyển mang tính cấu trúc của Việt Nam trong tiến trình xây dựng quốc gia số.

Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025. Ảnh: MINH SƠN.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Phú, Chủ tịch ICT Press Club, cho biết năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong tiến trình phát triển của ngành ICT. Hàng loạt quyết sách quan trọng về thể chế, tổ chức bộ máy, an ninh mạng, dữ liệu và công nghệ chiến lược được ban hành, triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Theo ông Phú, đây không chỉ là năm tăng tốc chuyển đổi số mà còn là năm định hình cấu trúc dài hạn của quốc gia số Việt Nam.

Kết quả bình chọn được thực hiện bởi gần 50 nhà báo chuyên trách đến từ hơn 40 cơ quan báo chí.