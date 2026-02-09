Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên từ An Giang lên TP.HCM tạt sơn đòi nợ thuê 09/02/2026 09:36

(PLO)- Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp nhóm thanh niên từ An Giang lên TP.HCM tạt sơn đòi nợ thuê, gây áp lực với người dân do nợ tiền tín dụng đen.

Ngày 9-2-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02), cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba thanh niên để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ba người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Phát Đạt (21 tuổi), Võ Minh Vỹ (21 tuổi) và Nguyễn Phước Tài (18 tuổi), cùng ngụ tỉnh An Giang. Đây là nhóm đã thực hiện vụ tạt sơn "khủng bố" nhà dân tại phường Phú Định vào rạng sáng 1-2-2026.

Từ An Giang lên TP.HCM để tạt sơn thuê

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ 45 ngày 1-2-2026, bà VTKD (63 tuổi, ngụ hẻm 266 Hoàng Ngân, phường Phú Định) đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh trước nhà. Khi ra kiểm tra, bà D bàng hoàng phát hiện cửa chính, cửa sổ và khu vực sân bị dính đầy sơn đỏ.

Đạt, Vỹ và Tài đã bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp để điều tra. Ảnh: CA

Vụ việc khiến các thành viên trong gia đình hoảng loạn. Ngay sau đó, bà D đã trình báo Công an phường Phú Định. Qua công tác định giá, cơ quan chức năng xác định tài sản bị thiệt hại trị giá khoảng 7 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Định đã phối hợp với Phòng PC02 khẩn trương trích xuất camera, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định và đưa Đạt, Vỹ và Tài về trụ sở làm việc.

Trước đó, nhóm này từ An Giang lên TP.HCM tạt sơn nhà dân. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận được một người (chưa rõ lai lịch) thuê tạt sơn vào nhà bà D để gây áp lực buộc người thân của bà phải trả nợ.

Sau khi nhận địa chỉ qua mạng xã hội, nhóm này chuẩn bị các chai sơn rồi di chuyển từ tỉnh An Giang lên TP.HCM để thực hiện hành vi.

Trong lúc thực hiện, Vỹ là người điều khiển xe chở Tài, đồng thời dùng điện thoại quay video lại cảnh Tài tạt sơn để gửi cho người thuê nhằm nhận tiền công.

Đạt là người đứng ra nhận "kèo" và tổ chức cho cả nhóm thực hiện. Ngoài vụ việc trên, nhóm này còn khai nhận đã thực hiện một vụ tạt sơn khác tại địa bàn tỉnh lân cận trong cùng thời điểm.

Cảnh báo thủ đoạn đòi nợ kiểu tín dụng đen

Kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc người thân của gia đình bà D vay tiền qua mạng với lãi suất cao.

Sau khi người vay mất khả năng chi trả, các chủ nợ đã sử dụng nhiều hình thức đe dọa, "khủng bố" tinh thần.

Căn nhà nơi nhóm này tạt sơn "khủng bố". Ảnh: CA

Hành vi thuê người từ tỉnh xa đến tạt sơn, quay clip gửi báo cáo được xác định là phương thức thủ đoạn mới nhằm gây áp lực tối đa lên gia đình người vay, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức vay tiền nhanh qua mạng, vay không cần thế chấp. Đây thực chất là cái bẫy của các nhóm tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ".

Khi có nhu cầu về tài chính, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp để được hỗ trợ theo quy định.

Nhóm thanh niên được yêu cầu phải tẩy sạch lớp sơn do chính mình "bôi bẩn". Ảnh: CA

Trường hợp bị đe dọa, "khủng bố" tinh thần hoặc bị cưỡng ép trả nợ bằng các hành vi như tạt sơn, ném chất bẩn, người dân cần giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trực tiếp đến đường dây cho vay và thuê nhóm thanh niên này thực hiện hành vi phạm pháp.