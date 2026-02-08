TP.HCM: Cảnh sát giải cứu 6 người kẹt thang máy, kịp giờ rước dâu 08/02/2026 20:37

(PLO)- Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời giải cứu 6 người bị mắc kẹt trong thang máy tại một gia đình đang tổ chức lễ cưới ở quận 10 cũ.

Ngày 8-2, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CHCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công nhiều người mắc kẹt trong thang máy tại một nhà dân trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 16 phút cùng ngày, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận được tin báo khẩn về sự cố kẹt thang máy tại căn nhà địa chỉ 51 Trường Sơn, phường Hòa Hưng (quận 10 cũ).

Thời điểm này, gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho lễ rước dâu thì thang máy bất ngờ gặp trục trặc, bị kẹt tại tầng trệt của căn nhà một trệt, năm lầu. Bên trong thang máy có 6 người đang mắc kẹt, tâm lý vô cùng lo lắng vì giờ hành lễ đã cận kề.

Cảnh sát kịp thời giải cứu 6 người mắc kẹt trong thang máy trước giờ rước dâu. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lúc 8 giờ 17 phút, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 10 đã nhanh chóng xuất một xe chữa cháy cùng bảy cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ sau 3 phút di chuyển, đến 8 giờ 20 phút, lực lượng chuyên nghiệp đã có mặt để triển khai phương án cứu nạn.

Tại hiện trường, các chiến sĩ đã sử dụng máy banh thủy lực để tiếp cận cửa thang máy, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người bên trong. Với thao tác chính xác, đến 8 giờ 23 phút, toàn bộ sáu người đã được đưa ra ngoài an toàn.

Sau khi được giải cứu, sức khỏe và tâm lý của 6 người này đã ổn định trở lại. Sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng đã giúp gia đình tổ chức lễ rước dâu đúng thời gian dự kiến, không làm gián đoạn nghi thức trọng đại. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người và tài sản.

Sự nhanh chóng và chuyên nghiệp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 10 đã nhận được sự cảm kích lớn từ phía gia đình và người dân xung quanh.