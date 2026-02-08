TP.HCM: Tạm giam 9 bị can dùng súng điện, bình xịt hơi cay trộm mèo 08/02/2026 17:08

Ngày 8-2, Công an TP.HCM cho biết, Công an xã Đông Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trung Phát (21 tuổi), Đỗ Quốc Bình (20 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Nguyễn Gia Khánh (21 tuổi), Huỳnh Văn Sang (31 tuổi), Nguyễn Chánh Tín (22 tuổi), Đỗ Nguyễn Anh Quân (21 tuổi, cùng ngụ xã Đông Thạnh); Trịnh Quốc Huy (20 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận) và Mai Quý Nhẫn (69 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện 1 nhóm thanh niên thường xuyên hoạt động lén lút vào ban đêm, sử dụng xe máy mang theo nhiều công cụ như bẫy tự chế, chĩa kim loại, túi lưới, mồi nhử, thậm chí có cả bình xịt hơi cay để thực hiện hành vi trộm cắp mèo của người dân nuôi.

Công an xã Đông Thạnh khởi tố, bắt 9 người để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác lập hiềm nghi, tập trung xác minh, làm rõ vai trò của từng người trong nhóm, quyết tâm xử lý triệt để nhằm giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhóm này đã bẫy, bắt trộm mèo ở khu vực xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) và xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi cũ). Ảnh: CA

Khoảng 4 giờ ngày 13-12-2025, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra hành chính căn nhà tại ấp 42, phát hiện sáu người gồm Phát, Bình, Quân, Đạt, Huy và Tín có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi trộm cắp mèo.

Công an thu giữ tang vật liên quan đến hành vi trộm mèo để điều tra, làm rõ. Ảnh: CA

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 con mèo cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ việc bắt trộm và vận chuyển, trong đó có hàng chục bẫy mèo tự chế, túi lưới, chĩa kim loại, bình ắc quy và bình xịt hơi cay. Các đối tượng khai nhận mang theo bình xịt hơi cay để chống trả nếu bị phát hiện hoặc truy đuổi.

Các con mèo nhóm này trộm bao gồm cả mèo cảnh có giá trị. Ảnh: CA

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Đông Thạnh triệu tập thêm Khánh và Sang. Nhóm này khai nhận đã nhiều lần cùng nhau thực hiện hành vi trộm mèo trên địa bàn xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ. Ngoài ra, cơ quan công an xác định Mai Quý Nhẫn là người đặt mua mèo trộm được để bán lại kiếm lời.

Công an đã thu hồi, trả lại nhiều con mèo cho người dân. Ảnh: CA

Kết quả điều tra cho thấy, Nhẫn trực tiếp liên hệ với Khánh và Tín để đặt mua mèo. Sau đó, Khánh và Tín thông báo cho cả nhóm tập trung tại nhà của Phát, phân công vai trò cụ thể rồi chia nhau đi trộm mèo của người dân. Mèo sau khi trộm được đưa về nhà Phát để cân ký, cho vào túi lưới và bán lại cho Nhẫn, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Liên quan vụ án, cơ quan công an đã tạm giữ nhiều xe máy, điện thoại di động và các phương tiện liên quan phục vụ điều tra. Công an xã Đông Thạnh cũng đã đăng tải hình ảnh chi tiết từng con mèo lên các kênh thông tin để người dân nhận diện. Đến nay, đã có 10 người bị hại đến trình báo, nhận dạng và được trao trả mèo bị mất trộm.

Ngày 26-1, Công an xã Đông Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam những người liên quan để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Đông Thạnh đang tiếp tục truy tìm Bùi Văn Dương (20 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh), là người liên quan trong vụ án đã bỏ trốn, đồng thời kêu gọi người này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.