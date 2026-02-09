Ukraine bác tin ám sát tướng tình báo Nga, ám chỉ kịch bản 'đấu đá nội bộ' 09/02/2026 08:29

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha bác bỏ cáo buộc của Moscow liên quan vụ ám sát Trung tướng Vladimir Alekseev, cho rằng đây có thể là đấu đá nội bộ Nga.

Ngày 8-2, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha bác bỏ cáo buộc của Moscow rằng Kiev đứng sau vụ ám sát Trung tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU).

Chia sẻ với hãng tin Reuters, ông Sybiha khẳng định: “Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với vị tướng đó. Có lẽ đó là cuộc đấu đá nội bộ của chính nước Nga”.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc Ukraine đã chỉ đạo vụ tấn công. Theo FSB, nghi phạm chính là Lyubomir Korba, một công dân Nga sinh năm 1960 tại vùng Ternopil (Ukraine), đã bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và di lý về Moscow.

Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha. Ảnh: BNG UKRAINE

Tòa án quận Zamoskvoretsky ở Moscow đã ra lệnh bắt ông Korba vào ngày 7-2. Cơ quan điều tra Nga cho rằng người này hành động theo chỉ thị của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Ngoài Korba, FSB thông báo đã xác định hai đồng phạm khác, đều là công dân Nga. Một người là Viktor Vasin, được cho là đã bị bắt tại Moscow; người còn lại là Zinaida Serebritskaya, được cho là đã trốn thoát sang Ukraine.

Cả 3 đối tượng này đều đối mặt án tù chung thân nếu bị kết tội.

Nhà báo điều tra Christo Grozev - người đứng đầu bộ phận điều tra của tờ The Insider (Ukraine) - tiết lộ trên mạng xã hội X về lai lịch của nghi phạm Viktor Vasin.

Theo ông Grozev, hồ sơ cho thấy ít nhất đến tháng 8-2025, Viktor Vasin vẫn làm việc với tư cách là "chuyên gia chính" tại NTC Atlas - một công ty do FSB thành lập và hiện thuộc tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Rostec (Nga).

Ông Grozev cũng chỉ ra rằng Vasin từng tốt nghiệp Học viện Thông tin Chỉ huy Quân sự Nga, chi tiết này xuất hiện trong sơ yếu lý lịch của nghi phạm từ năm 2014.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, bình luận về vụ mưu sát, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi đây là “một hành động khủng bố”, đồng thời nói rằng vụ việc “một lần nữa khẳng định sự tập trung của chính quyền [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky vào các hành động khiêu khích liên tục nhằm phá hoại tiến trình đàm phán”.