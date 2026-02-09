Chiến sự Nga-Ukraine 9-2: Odessa, Kiev rung chuyển suốt đêm; Moscow nói về nguyên nhân xuất hiện các vụ ám sát quan chức cấp cao 09/02/2026 08:11

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Odessa, Kiev rung chuyển xuyên đêm vì nổ lớn

Tờ Kyiv Independent dẫn lời các quan chức địa phương rằng lực lượng Nga đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công trong đêm 8, rạng sáng 9-2, nhắm vào nhiều thành phố của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Thành phố cảng Odessa ở miền nam đã phải hứng chịu một đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV. Các quan chức địa phương báo cáo thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng dân sự tại đây.

Không quân Ukraine nói rằng UAV của Nga đã tiếp cận Odessa vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9-2. Đài truyền hình công cộng Suspilne đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại Odessa trong bối cảnh mối đe dọa từ UAV gia tăng.

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Kiev ngày 7-2. Ảnh: TELEGRAM

Ông Serhiy Lysak, người đứng đầu Chính quyền Quân sự TP Odessa, cho biết một đám cháy đã bùng phát trên mái của một tòa nhà cao tầng, đồng thời xác nhận một đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hại trong vụ tấn công. Nhiều xe ô tô trong thành phố cũng được ghi nhận bị bốc cháy.

"Ít nhất một người đã thiệt mạng do hậu quả của cuộc không kích bằng UAV của Nga vào Odessa" - ông Lysak thông tin thêm.

Trước đó không lâu, các lực lượng Nga cũng đã nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev, và cuộc tấn công này được cho là sử dụng tên lửa đạn đạo, theo chính quyền địa phương.

Các phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường báo cáo đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở thủ đô vào khoảng 21 giờ tối 8-2 (giờ địa phương).

Thị trưởng Kiev - ông Vitalii Klitschko xác nhận vụ tấn công, cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã hoạt động để đánh chặn các tên lửa, đồng thời kêu gọi người dân trú ẩn an toàn.

Ngay sau vụ tấn công, tình trạng mất điện đã xảy ra tại ít nhất một quận ở Kiev, sớm hơn so với lịch cắt điện dự kiến.

Hiện chưa rõ hậu quả cụ thể của vụ tấn công.

Các cuộc tấn công mới này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Chiến dịch này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện quốc gia và buộc Ukraine phải áp dụng lịch cắt điện kéo dài giữa thời tiết giá rét.

Trước đó vào ngày 8-2, Ukrenergo - nhà điều hành lưới điện nhà nước - cho biết hệ thống năng lượng của Ukraine vẫn đang chịu áp lực nặng nề, trong đó các nhà máy điện hạt nhân bị ngắt kết nối một phần khỏi lưới điện sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào hạ tầng thiết yếu đêm 7-2.

Tình hình tồi tệ nhất được ghi nhận tại Kiev, nơi người dân chỉ được cung cấp điện từ 1,5 đến 2 giờ mỗi ngày trong nhiều ngày qua. Vụ tấn công ngày 7-2 diễn ra ngay trước một đợt rét đậm khác tại Kiev, với nhiệt độ dự báo sẽ giảm xuống -19 độ C trong những ngày tới, tiếp tục gây áp lực lớn lên hệ thống năng lượng.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu định cư tại Sumy và Kharkiv

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8-2 tuyên bố quân đội nước này đã mở rộng quyền kiểm soát tại 2 khu vực chiến lược thuộc tỉnh Sumy và Kharkiv (Ukraine), đồng thời gây thiệt hại lớn về nhân lực và khí tài cho phía Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Cụ thể, tại Sumy, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã hoàn tất việc kiểm soát khu định cư Sidorovka. Cùng thời điểm, tại Kharkiv, Nhóm tác chiến phía Tây cũng báo cáo đã giành quyền kiểm soát khu định cư Glushkovka.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Về tình hình giao tranh trên các mặt trận, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng trong ngày qua, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất khoảng 1.105 binh sĩ. Con số thương vong này được ghi nhận rải rác trên các hướng tiến công của nhiều nhóm tác chiến khác nhau, bao gồm các hướng phía Bắc, Tây, Nam và Trung tâm.

Lực lượng phòng không Nga cũng thông báo đã đánh chặn thành công một lượng lớn khí tài của đối phương trong ngày. Theo đó, 27 rocket từ hệ thống pháo phản lực HIMARS (do Mỹ sản xuất), 3 tên lửa tầm xa Neptune và 42 UAV đã bị bắn hạ.

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã tiến hành không kích vào 145 địa điểm, nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng, nhiên liệu, hạ tầng giao thông hỗ trợ quân đội Ukraine, cũng như các điểm tập kết quân và lính đánh thuê nước ngoài.

Nga cáo buộc Kiev “lấy khủng bố bù thất bại” trên chiến trường

Ngày 8-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng do nhận thức được sự bất lực trong việc giành chiến thắng quân sự, chính quyền Kiev đang thay thế các thất bại này bằng những cuộc tấn công khủng bố nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Nga.

Bà Zakharova nhấn mạnh phía Nga luôn coi các hành động của Ukraine là một phần của cuộc "chiến tranh kết hợp".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASSPhát

“Ở những nơi họ hiểu rõ mình không thể giành chiến thắng trên chiến trường, nơi họ đang thất bại và sẽ không bao giờ thành công, họ tìm cách bù đắp bằng các vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự” - bà chia sẻ với kênh Rossiya-1.

Theo bà Zakharova, chính quyền Kiev đang bị các thế lực khác lợi dụng như một công cụ nhằm tìm cách gây ra “thất bại chiến lược” cho Nga.

Theo bà, điều đó lý giải vì sao xuất hiện các âm mưu ám sát nhằm vào sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu, các quan chức chính phủ, nhà báo và nhân vật công chúng.

Đây không chỉ là cách ngăn cản tiếp xúc hay phá hoại các vòng đàm phán tiếp theo, mà còn là một phần của mục tiêu lớn hơn: từng bước phá hoại đời sống tại Nga, theo từng khu vực, từng nhóm đối tượng, vị phát ngôn viên khẳng định.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.