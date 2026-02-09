Ukraine nói về quyền lực của ông Trump trong việc chấm dứt cuộc chiến với Nga 09/02/2026 06:12

Ngày 8-2, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha nói rằng lãnh đạo Ukraine và Nga cần gặp trực tiếp để tháo gỡ những vấn đề khó khăn nhất còn lại trong các cuộc đàm phán hòa bình, và chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có đủ quyền lực để đưa tới một thỏa thuận, theo hãng tin Reuters.

“Chỉ có ông Trump mới có thể chấm dứt cuộc chiến” - ông Sybiha nói với Reuters.

Từ kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm làm nền tảng cho các cuộc đàm phán ba bên gần đây, ngoại trưởng Ukraine cho biết chỉ còn lại “một vài” nội dung chưa được giải quyết.

“Đó là những vấn đề nhạy cảm và khó khăn nhất, cần xử lý ở cấp lãnh đạo” - ông Sybiha lưu ý.

Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha. Ảnh: RBC-Ukraine

Về các vấn đề then chốt như lãnh thổ, hai bên dường như còn cách xa nhau. Nga vẫn giữ yêu cầu Ukraine nhượng lại phần lãnh thổ ở vùng Donbass (miền đông Ukraine) mà Moscow chưa thể kiểm soát - điều mà Kiev kiên quyết từ chối.

Ukraine cũng muốn giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện nằm trong khu vực do Nga kiểm soát.

“Đánh giá của tôi là chúng ta đang có động lực, điều đó là đúng. Chúng ta cần củng cố hoặc huy động các nỗ lực hòa bình này, và chúng tôi sẵn sàng tăng tốc” - ông Sybiha nói.

Kiev đang tập trung vào việc giành được các bảo đảm an ninh từ phương Tây trong trường hợp thoả thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Ông Sybiha cho biết Mỹ đã xác nhận với Ukraine rằng quốc hội Mỹ sẵn sàng phê chuẩn các bảo đảm an ninh, sau đó Washington sẽ cung cấp một “bệ đỡ” an ninh để hỗ trợ thỏa thuận hòa bình, dù không triển khai binh sĩ Mỹ trên thực địa tại Ukraine.

“Cá nhân tôi, ở giai đoạn này, không tin vào bất kỳ cơ sở hạ tầng hay kiến trúc an ninh nào thiếu vắng người Mỹ. Chúng ta phải có họ cùng chúng ta và họ đang trong tiến trình đó. Đây là một thành tựu rất, rất lớn” - theo nhà ngoại giao này.

Ngoại trưởng Sybiha cho biết một số quốc gia khác ngoài Anh và Pháp - hai nước đã công khai cam kết - đã xác nhận sẵn sàng gửi quân tới Ukraine như một lực lượng răn đe, nhưng ông từ chối nêu tên.

Ngoài việc triển khai “binh sĩ trên thực địa”, ông Sybiha nói cần có một cơ chế tương tự Điều 5 của NATO, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một quốc gia thành viên sẽ được coi là tấn công vào tất cả. Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ bổ sung thêm một lớp bảo đảm an ninh, ông nói thêm.

Theo Reuters, vòng đàm phán hòa bình ba bên lần thứ hai tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong tuần rồi không có dấu hiệu đột phá, dù việc trao đổi 314 tù binh chiến tranh đã được hoàn tất.

Hôm 7-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Mỹ đã đề xuất một vòng đàm phán mới tại TP Miami (bang Florida, Mỹ) trong vòng một tuần, và Kiev đã đồng ý.

Ông Zelensky cũng bày tỏ quan ngại về các cuộc đàm phán song phương giữa Nga và Mỹ, mà theo ông có bao gồm một đề xuất từ Moscow về các khoản đầu tư trị giá 12.000 tỉ USD.

Về vấn đề này, ông Sybiha cho rằng một số cuộc thảo luận như vậy có thể ảnh hưởng chủ quyền và an ninh của Ukraine, và Kiev sẽ không ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết mà không có sự tham gia của mình.

Ông cũng nói rằng bất kỳ quyết định nào của một quốc gia, trong khuôn khổ dàn xếp hòa bình, nhằm công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea hoặc vùng Donbass, đều sẽ “vô hiệu về mặt pháp lý”.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận điều đó. Và đó sẽ là một sự vi phạm luật pháp quốc tế. Đây không chỉ là chuyện của Ukraine. Đó là vấn đề nguyên tắc” - ông Sybiha nhấn mạnh.

Mỹ và Nga chưa bình luận về phát ngôn của ngoại trưởng Ukraine.