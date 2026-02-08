VIDEO: Moscow bắt nghi phạm ám sát tướng Nga, cáo buộc Ukraine 'âm mưu khủng bố' 08/02/2026 16:15

(PLO)- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt 2 nghi phạm liên quan vụ Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), bị bắn ở Moscow.

Ngày 8-2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt 2 nghi phạm liên quan vụ tướng cấp cao của Nga bị mưu sát tại thủ đô Moscow, trong đó có kẻ bị cáo buộc trực tiếp nổ súng, đài RT đưa tin.

FSB cho biết đã bắt nghi phạm tại Dubai với sự hỗ trợ của chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hôm 6-2, Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), bị bắn 3 phát vào lưng bên ngoài nơi ở và được đưa vào bệnh viện.

Trong thông cáo ngày 8-2, FSB cho biết nghi phạm nổ súng, được xác định là ông Lyubomir Korba, công dân Nga 65 tuổi. Sau đó, Ủy ban Điều tra Nga nói rằng ông này, sinh ra tại miền tây Ukraine, đã đến Moscow vào cuối tháng 12-2025 theo chỉ thị của các cơ quan an ninh Ukraine để tiến hành “một vụ tấn công khủng bố”.

FSB cho biết đã xác định các đối tượng bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ tấn công, gồm ông Viktor Vasin, công dân Nga 66 tuổi, bị bắt tại Moscow, và ông Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, được cho là đã bỏ trốn sang Ukraine.

Cơ quan này công bố một đoạn video ghi lại cảnh nghi phạm rời khỏi tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công và vứt một vật trông giống khẩu súng gắn ống giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt.

Video được cho là cảnh nghi phạm rời khỏi tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công. Nguồn: RT

Một đoạn clip khác cho thấy các đặc vụ FSB áp giải một nghi phạm với khuôn mặt bị làm mờ từ trên máy bay.

Video đặc vụ Nga áp giải nghi phạm vụ tướng Nga bị bắn. Nguồn: RT

Bình luận về vụ mưu sát, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi đây là “một hành động khủng bố”, đồng thời nói rằng vụ việc “một lần nữa khẳng định sự tập trung của chính quyền [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky vào các hành động khiêu khích liên tục nhằm phá hoại tiến trình đàm phán”.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga khẳng định Kiev không liên quan vụ tấn công.

Tướng Alekseyev giữ cương vị này từ năm 2011 và trong thời gian tại nhiệm đã chỉ đạo các chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Năm 2017, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.