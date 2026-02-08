Thủ tướng Hungary tuyên bố Ukraine là 'kẻ thù', liên quan dầu Nga 08/02/2026 09:17

(PLO)- Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa đưa ra những tuyên bố đanh thép nhắm vào Ukraine.

Phát biểu tại cuộc tuần hành ngày 7-2 tại TP Szombathely, Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban đã công khai gọi Ukraine là "kẻ thù" của quốc gia này, hãng Index đưa tin.

Ông Orban - người vốn được xem là có mối quan hệ thân cận nhất với Điện Kremlin trong Liên minh châu Âu (EU) - liên tục đưa ra những chỉ trích gay gắt nhằm vào cả Kiev và Brussels kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Tại sự kiện này, ông Orban chỉ trích Ukraine vì đã yêu cầu EU chấm dứt nhập khẩu nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga.

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban. Ảnh: AFP

Thủ tướng Hungary tuyên bố thẳng thừng: "Bất cứ ai đưa ra yêu cầu này đều là kẻ thù của Hungary, vì vậy Ukraine chính là kẻ thù của chúng ta".

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Hội đồng châu Âu thông qua kế hoạch cấm mua khí đốt từ Nga từ năm 2027. Cả Hungary và Slovakia (hai quốc gia có quan hệ nồng ấm với Moscow và vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung khí đốt của Nga) đã chính thức khởi kiện quyết định này lên Tòa án Công lý Châu Âu.

Bên cạnh vấn đề năng lượng, ông Orban cũng kịch liệt phản đối việc Ukraine mong muốn gia nhập EU. Ông nhấn mạnh rằng dù Hungary nên hợp tác với Ukraine với tư cách láng giềng, nhưng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận tư cách thành viên của Kiev trong EU.

"Người dân Hungary không nên mong muốn bất kỳ sự hợp tác quân sự hay kinh tế nào với người Ukraine, bởi họ đang kéo chúng ta vào vòng xoáy chiến tranh" - Thủ tướng Orban khẳng định.

Cũng trong khuôn khổ bài phát biểu, ông Orban thông báo sẽ lên đường tới Washington, D.C. để tham dự cuộc họp ra mắt "Hội đồng Hòa bình" do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo tờ Kyiv Independent, dù EU đã loại bỏ phần lớn dầu nhập khẩu từ Nga và giảm 75% lượng khí đốt mua của nước này trong giai đoạn 2021-2025, nhưng khối này hiện vẫn là khách hàng hàng đầu của Nga về cả khí đốt qua đường ống và khí hóa lỏng (LNG).