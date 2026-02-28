Ông Trump đăng thông điệp 8 phút sau đòn tấn công Iran 28/02/2026 14:49

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về đòn tấn công Iran, nói mục tiêu là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ những mối đe dọa cận kề từ Tehran.

Ngày 28-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trong một video đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Ông Trump mô tả chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là “quy mô lớn và đang tiếp diễn”, với mục tiêu ngăn chặn nước này gây nguy hiểm đến sinh mạng người Mỹ.

“Quân đội Mỹ đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn và liên tục nhằm ngăn chặn [đội ngũ lãnh đạo Iran], vốn đe dọa nước Mỹ và các lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của chúng ta. Chúng tôi sẽ phá hủy tên lửa của họ và san phẳng toàn bộ ngành công nghiệp tên lửa” - ông Trump nói.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ những mối đe dọa cận kề từ Iran, một tập hợp của những con người cực kỳ cứng rắn và đáng sợ” - ông Trump nói trong video.

“Các hoạt động mang tính đe dọa của họ trực tiếp gây nguy hiểm cho Mỹ, binh sĩ của chúng tôi, các căn cứ ở nước ngoài cũng như các đồng minh trên toàn thế giới” - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh trong thông điệp dài khoảng 8 phút.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp màn hình đoạn video ông Trump đăng trên TRUTH SOCIAL

“Trong suốt 47 năm qua, Iran đã hô vang khẩu hiệu ‘Cái chết dành cho nước Mỹ’ và tiến hành một chiến dịch bạo lực, đổ máu không ngừng nghỉ, nhắm vào Mỹ, lực lượng của chúng tôi và những người dân vô tội ở rất nhiều quốc gia” - ông Trump nói thêm.

Theo ông Trump, Iran đã tìm cách tái thiết chương trình hạt nhân sau đợt không kích của Mỹ hồi tháng 6 nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

“Họ đã bác bỏ mọi cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân, và chúng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa” - ông Trump tuyên bố.

Iran chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Trump.

Trong khi đó, một quan chức Iran nói với hãng tin Reuters rằng Iran đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa sau khi Israel tiến hành một cuộc tấn công. Theo quan chức này, phản ứng của Tehran sẽ mang tính “nghiền nát”.