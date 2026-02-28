Reuters: Lãnh tụ tối cao Iran được chuyển đến nơi an toàn khi Israel tấn công 28/02/2026 14:30

(PLO)- Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Lãnh tụ tối cao Iran – Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei không có mặt ở thủ đô Tehran và đã được chuyển đến một địa điểm an toàn khi Israel tấn công Iran sáng 28-2.

Phía Iran hiện chưa thông tin về tình hình của ông Khamenei và các lãnh đạo khác của Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran – Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: WEBSITE LÃNH TỤ TỐI CAO IRAN

Sáng sớm 28-2, Israel phát động "cuộc tấn công phủ đầu" vào Iran.

Hãng thông tấn Mehr (Iran) ghi nhận một số vụ nổ và có khói bốc lên ở thủ đô Tehran. Hãng thông tấn Fars (Iran), tiếng nổ được nghe thấy ở phía bắc và phía đông Tehran.

Trước đó, ông Khamenei từng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không bao giờ thành công trong việc "hủy diệt" Iran.

"Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Mỹ nói rằng trong suốt 47 năm qua, nước Mỹ đã không thành công trong việc tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo... Tôi nói cho các ông biết: Các ông cũng sẽ không bao giờ thành công đâu" – ông Khamenei nhấn mạnh.