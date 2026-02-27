Ông Zelensky thấy 'cửa sổ cơ hội' chấm dứt chiến sự với Nga 27/02/2026 20:03

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng Kiev đang nắm giữ "cửa sổ cơ hội" để đạt thỏa thuận hòa bình với Nga ngay trước thềm bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Trả lời phỏng vấn của đài Sky News, xuất bản ngày 27-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nhận định Kiev đang có cơ hội chấm dứt xung đột với Nga trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

“Hiện tôi cho rằng chúng tôi đang có một cơ hội. Điều đó phụ thuộc vào những tháng sắp tới, liệu chúng tôi có thể kết thúc chiến tranh trước mùa thu hay không, tức trước các cuộc bầu cử quan trọng và có ảnh hưởng lớn tại Mỹ. Nếu có thể đạt được hòa bình, thì vào lúc này chúng tôi đang có một ‘cửa sổ cơ hội’" - ông Zelensky nói.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực trung gian hòa giải do Mỹ dẫn dắt nhằm kiến tạo hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra, dù chưa đạt được bước đột phá nào về vấn đề ngừng bắn cũng như lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Trước đó, ông Zelensky từng cho rằng Washington nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép buộc cả Ukraine và Nga phải đi đến một thỏa thuận trước mùa hè, trong bối cảnh chịu tác động từ các tính toán chính trị nội bộ tại Mỹ.

Theo ông Zelensky, đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt nguy cơ để đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11, một kịch bản có thể làm suy yếu đáng kể chương trình nghị sự của Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định Mỹ có đủ khả năng chấm dứt cuộc chiến, nhưng chỉ khi họ tăng cường sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua các lệnh trừng phạt và cung cấp vũ khí tối tân cho Ukraine.

Các hoạt động tiếp xúc mới nhất giữa Ukraine và Mỹ trong nỗ lực hòa bình bao gồm cuộc điện đàm giữa ông Zelensky và ông Trump vào ngày 25-2, cùng một cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao hai nước tại Geneva (Thụy Sĩ) vào một ngày sau đó.

Trong quá trình đàm phán tại Thụy Sĩ, hai bên đã tập trung vào vấn đề tái thiết Ukraine thời hậu chiến và vòng đàm phán ba bên tiếp theo với Nga.

Theo ông Zelensky, vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào đầu tháng 3 tới.

Trước đó, ngày 26-2, ông Zelensky nhắc lại mong muốn gặp ông Putin, nói thêm rằng các bên cần phải chuẩn bị cho "một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo".

"Cơ chế này có thể giải quyết được nhiều vấn đề" - ông nhấn mạnh.

Mỹ và Nga chưa bình luận về phát ngôn của tổng thống Ukraine.