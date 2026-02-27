Đại sứ quán Mỹ giục nhân viên ngoại giao không thiết yếu rời Israel 27/02/2026 20:14

(PLO)- Theo Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép nhân viên ngoại giao không thuộc diện thiết yếu và thân nhân của họ rời khỏi Israel.

Ngày 27-2, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép các nhân viên chính phủ không thuộc trường hợp khẩn cấp và các thành viên gia đình rời khỏi Israel vì lý do an ninh, trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ xung đột quân sự với Iran, theo hãng tin Reuters.

Đại sứ quán không nêu rõ các rủi ro an ninh dẫn đến "việc rời đi được cho phép", vốn cho phép các nhân viên quyết định có rời đi hay không.

Tờ New York Times đưa tin Đại sứ Mỹ tại Israel - ông Mike Huckabee đã gửi email cho nhân viên nói rằng những người muốn rời đi "nên làm vậy ngay hôm nay".

"Không cần phải hoảng loạn nhưng đối với những người muốn rời đi, điều quan trọng là phải lên kế hoạch rời đi càng sớm càng tốt” - New York Times dẫn email.

Đại sứ quán Mỹ từ chối bình luận về nội dung email.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee. Ảnh: Yonatan Sindel/ Flash90

Mỹ đã tăng cường lực lượng quân sự ở Trung Đông trong khi đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran. Vòng đàm phán mới nhất kết thúc hôm 26-2 mà không có dấu hiệu đột phá nào.

Iran đã đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công, và một sự leo thang cũng có thể lôi kéo Israel vào cuộc. Israel đã tiến hành chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái chống lại Iran mà cuối cùng Washington cũng tham gia.

Một số quốc gia cũng đã bắt đầu đưa người thân của các nhân viên ngoại giao và nhân viên không thiết yếu ra khỏi một số địa điểm ở Trung Đông, hoặc khuyến cáo công dân tránh du lịch đến Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.

Theo thông báo do Vụ Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao đăng trên tài khoản WeChat chính thức ngày 27-2, trước tình hình an ninh hiện tại ở Iran, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran nhắc nhở công dân Trung Quốc không đến Iran.

Thông báo cũng nêu rõ rằng công dân Trung Quốc đang ở Iran cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh và rời đi sớm nhất có thể.

Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ, Canada,... khuyến cáo công dân rời khỏi Iran ngay khi có thể, trước khi tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang.