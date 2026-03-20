14 người mất tích, 53 người bị thương trong vụ cháy nhà máy phụ tùng ô tô ở Hàn Quốc 20/03/2026 17:49

(PLO)- Tổng cộng 170 công nhân đang ở bên trong nhà máy phụ tùng ô ở Hàn Quốc khi đám cháy bùng phát, 14 người trong số họ hiện vẫn chưa được tiếp cận.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở thành phố Daejeon (Hàn Quốc) vào ngày 20-3, khiến ít nhất 53 người bị thương, và 14 người khác vẫn mất tích, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của nhà chức trách.



Vụ cháy được báo cáo vào khoảng 1 giờ 17 phút chiều, khiến Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia phải ban hành lệnh huy động chữa cháy toàn quốc. Lệnh này được đưa ra khi quy mô đám cháy được đánh giá là vượt quá khả năng chữa cháy của chính quyền địa phương.

Tổng cộng 170 công nhân đang ở bên trong nhà máy khi đám cháy bắt đầu bùng phát, và 14 người trong số họ hiện vẫn chưa được tiếp cận, các quan chức cho biết.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: YONHAP

Trong số những người bị thương, có 24 người bị thương nặng, nhiều người đã hít phải khí độc hoặc ngã từ tòa nhà, họ cho biết.

Hơn 200 lính cứu hỏa và 90 thiết bị đã được triển khai đến hiện trường để dập lửa, với sự hỗ trợ của trực thăng từ cơ quan lâm nghiệp.

Trong số hai tòa nhà ở nhà máy, một tòa nhà đã bị cháy rụi hoàn toàn, trong khi tòa nhà còn lại vẫn đang cháy. Lính cứu hỏa không thể vào được bên trong do lo ngại nó có thể sụp đổ.

Một yếu tố khác làm phức tạp thêm nỗ lực chữa cháy là 200 kg natri bên trong tòa nhà, có thể phát nổ nếu xử lý không cẩn thận.

Văn phòng Tổng thống Lee Jae-myung cho biết ông đã ra lệnh cho chính quyền huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để cứu hộ các nạn nhân và khống chế đám cháy.

Trước đó, Thủ tướng Kim Min-seok đã đưa ra chỉ thị tương tự cho Bộ Nội vụ và lực lượng cứu hỏa, đồng thời yêu cầu chính quyền thành phố Daejeon và cảnh sát đảm bảo không xảy ra thiệt hại thêm bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát giao thông và sơ tán.