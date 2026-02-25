Reuters: Iran sắp mua tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh của Trung Quốc 25/02/2026 08:52

(PLO)- Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết Iran sắp đạt thỏa thuận mua tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh của Trung Quốc, song chưa thống nhất thời điểm bàn giao.

Hãng Reuters ngày 24-2 dẫn 6 nguồn thạo tin cho biết Iran sắp đạt thỏa thuận mua tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh của Trung Quốc. Thông tin đến trong bối cảnh Mỹ triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn áp sát bờ biển Tehran, chuẩn bị cho khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Các nguồn tin cho biết thỏa thuận mua bán mẫu tên lửa CM-302 do Trung Quốc sản xuất đã gần như hoàn tất, dù hai bên chưa thống nhất thời điểm bàn giao.

Với tầm bắn khoảng 290 km, loại tên lửa siêu thanh này được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng không trên hạm nhờ khả năng bay thấp với tốc độ cao.

Một góc thủ đô Tehran (Iran) ngày 20-2. Ảnh: Shadati/TÂN HOA XÃ

Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) quảng bá CM-302 là loại tên lửa chống hạm tốt nhất thế giới, có khả năng đánh chìm cả tàu sân bay lẫn tàu khu trục. Hệ thống vũ khí này có thể triển khai trên tàu chiến, máy bay hoặc các phương tiện di động trên mặt đất, đồng thời có khả năng tiêu diệt cả các mục tiêu trên bộ.

Hai chuyên gia vũ khí của Reuters nhận định việc triển khai loại vũ khí này sẽ nâng cao đáng kể năng lực tấn công của Tehran và đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực.

Ông Pieter Wezeman - nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) - nói rằng việc mua tên lửa CM-302 (nếu có) sẽ là sự bổ sung đáng kể cho kho vũ khí của Iran.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những khí tài quân sự tối tân nhất mà Trung Quốc từng chuyển giao cho Iran.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng Iran cũng đang đàm phán để mua các hệ thống tên lửa đất đối không, hệ thống phòng không vác vai (MANPADS), vũ khí chống tên lửa đạn đạo và vũ khí chống vệ tinh của Trung Quốc.

Iran, Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.