Ngoại trưởng Iran nêu lý do không đầu hàng Mỹ 23/02/2026 17:32

(PLO)- Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi đáp trả những phát ngôn được cho là của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan quan hệ hai nước, khẳng định Tehran sẽ không đầu hàng "vì chúng tôi là người Iran".

Ngày 23-2, Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi đáp trả những phát ngôn được cho là của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan quan hệ giữa Mỹ và Iran. Trong đó, ông Araghchi tuyên bố rằng Iran sẽ không đầu hàng, theo hãng thông tấn Mehr.

"Tò mò muốn biết tại sao chúng tôi không đầu hàng? Bởi vì chúng tôi là người Iran” – ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi. Ảnh: AFP

Trước đó, trả lời phỏng vấn của đài Fox News, phát sóng hôm 21-2, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông Trump đang đặt câu hỏi tại sao Iran chưa “đầu hàng” trước sự tăng cường lực lượng quân sự của Washington.

Ông Witkoff cho biết ông Trump “tò mò” về lập trường của Iran, sau khi tổng thống Mỹ cảnh báo Tehran về những hậu quả nghiêm trọng nếu không đạt được thỏa thuận.

“Tôi không muốn dùng từ ‘thất vọng’, vì ông ấy [ông Trump] hiểu rằng ông có rất nhiều lựa chọn khác, nhưng ông ấy tò mò tại sao họ [Iran] lại chưa… Tôi không muốn dùng từ ‘đầu hàng’, nhưng tại sao họ lại chưa đầu hàng?” – ông nói.

“Tại sao, dưới áp lực này, với sức mạnh hải quân và lực lượng quân sự hùng hậu ở đó, họ lại không đến gặp chúng tôi và nói: ‘Chúng tôi tuyên bố không muốn vũ khí. Và đây là những gì chúng tôi sẵn sàng làm?’. Nhưng thật khó để thuyết phục họ làm điều đó” – ông Witkoff cho biết thêm.

Những bình luận của ông Witkoff được đưa ra sau khi ông Araghchi cho biết dự thảo đề xuất thỏa thuận giữa Iran với Mỹ sẽ sẵn sàng trong vài ngày tới. Trước đó, hôm 19-2, ông Trump tuyên bố Iran chỉ có tối đa 15 ngày để đạt được thỏa thuận về các vấn đề hạt nhân của nước này.