Có tin Iran sẵn sàng nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân với Mỹ 23/02/2026 05:26

Hãng Reuters ngày 22-2 dẫn nguồn tin từ quan chức Iran rằng Tehran sẵn sàng nhượng bộ về chương trình hạt nhân trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Động thái này nhằm đổi lấy việc Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt và công nhận quyền làm giàu uranium của Tehran, trong bối cảnh Iran đang tìm cách ngăn chặn một cuộc tấn công từ Mỹ.

Chia sẻ với Reuters, vị quan chức cấp cao của Iran cho biết sau 2 vòng đàm phán, cả hai bên vẫn còn những bất đồng sâu sắc, ngay cả trong vấn đề phạm vi và trình tự nới lỏng các lệnh trừng phạt khắt khe từ Mỹ.

Quan chức trên tiết lộ Tehran sẽ xem xét nghiêm túc phương án kết hợp: chuyển một nửa lượng uranium có tỉ lệ làm giàu cao nhất ra nước ngoài, pha loãng phần còn lại và tham gia thành lập một liên doanh làm giàu uranium cấp khu vực.

Có tin Iran sẵn sàng nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân với Mỹ. Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ

Quan chức này khẳng định Tehran sẽ thực hiện các bước đi nói trên để đổi lấy việc Mỹ công nhận quyền "làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình" của Iran, thông qua một thỏa thuận bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Bên cạnh đó, trong nỗ lực đàm phán nhằm giải quyết dứt điểm nhiều thập niên tranh chấp về hoạt động hạt nhân của Tehran, Iran cũng đề nghị mở cửa cho các công ty Mỹ tham gia với tư cách nhà thầu trong các ngành công nghiệp dầu khí quy mô lớn của nước này.

"Trong khuôn khổ gói kinh tế đang được đàm phán, Mỹ cũng đã được đề nghị các cơ hội đầu tư thực chất và những lợi ích kinh tế hữu hình trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran" - vị quan chức này nhấn mạnh.

Iran và Mỹ đã nối lại đàm phán vào đầu tháng này trong bối cảnh Washington đang tăng cường năng lực quân sự tại Trung Đông. Về phía mình, Iran đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.

Quan chức Iran cho biết các cuộc thảo luận gần đây nhất càng làm lộ rõ khoảng cách giữa hai bên, song vẫn nhấn mạnh rằng "khả năng đạt được một thỏa thuận tạm thời là có cơ sở" khi các nỗ lực đàm phán tiếp tục diễn ra.

Hôm 22-2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết ông dự kiến sẽ có cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26-2, đồng thời đánh giá vẫn còn "cơ hội tốt" cho một giải pháp ngoại giao.

Washington luôn coi việc làm giàu uranium trong lãnh thổ Iran là một con đường tiềm năng dẫn đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran kiên quyết phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân và yêu cầu quyền làm giàu uranium của nước này phải được công nhận.

Ở một diễn biến khác, tờ Financial Times ngày 22-2 dẫn các tài liệu rò rỉ của Nga và các nguồn thạo tin cho biết Iran đã ký một thỏa thuận bí mật trị giá 500 triệu euro (tương đương 589 triệu USD) với Nga để mua hàng nghìn tên lửa vác vai tiên tiến.

Theo Financial Times, hợp đồng vũ khí được ký tại Moscow vào tháng 12-2025, theo đó Nga sẽ chuyển giao cho Iran 500 bệ phóng hệ thống phòng không vác vai Verba (MANPADS) cùng 2.500 tên lửa đất đối không 9M336 trong vòng 3 năm.

Iran, Nga chưa lên tiếng về các thông tin trên.