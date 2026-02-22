Vì sao Iran liệt hải quân, không quân các nước EU vào danh sách các tổ chức khủng bố? 22/02/2026 08:04

(PLO)- Bộ Ngoại giao Iran đã liệt lực lượng hải quân và không quân của các nước EU vào danh sách các tổ chức khủng bố, đáp trả động thái tương tự trước đó của EU.

Ngày 21-2, Iran đã liệt lực lượng hải quân và không quân của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách các tổ chức khủng bố, theo hãng thông tấn IRNA.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, việc chỉ định này là phản ứng trước “quyết định bất hợp pháp và vô căn cứ” của EU khi đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào danh sách khủng bố vào ngày 19-2.

Iran liệt hải quân, không quân các nước EU vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ảnh: Pexels

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các chính phủ EU đã hành động trái với các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc khi chỉ định IRGC, một phần của Lực lượng Vũ trang Iran, là một tổ chức khủng bố.

Đáp lại động thái của EU, chính phủ Iran đang thực hiện các biện pháp trả đũa đối với hải quân và không quân của các nước EU, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran cho biết.

Tuyên bố dẫn chứng một đạo luật của Iran năm 2019, được thông qua sau khi Mỹ đưa IRGC vào danh sách khủng bố, quy định rằng tất cả các quốc gia tuân thủ hoặc ủng hộ quyết định của Washington dưới bất kỳ hình thức nào sẽ phải chịu các biện pháp trả đũa.

Dựa trên nguyên tắc có đi có lại, chính phủ Iran coi “lực lượng hải quân và không quân của tất cả các quốc gia thành viên EU phải tuân theo luật nói trên và các điều khoản của nó, bao gồm Điều 4. Theo đó, trong khuôn khổ hành động trả đũa, họ chỉ định và tuyên bố chúng là các tổ chức khủng bố”.

Hội đồng EU đã chính thức đưa IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố của khối, sau thỏa thuận chính trị đạt được giữa các bộ trưởng ngoại giao EU hồi tháng trước.

Việc đưa vào danh sách này sẽ kích hoạt các biện pháp hạn chế theo chế độ trừng phạt chống khủng bố của EU, bao gồm đóng băng quỹ và các tài sản tài chính hoặc nguồn lực kinh tế khác của IRGC tại các quốc gia thành viên EU.

Động thái của EU diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực Tây Á những ngày gần đây, khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự và liên tục đe dọa các cuộc tấn công quân sự tiềm tàng chống lại Iran.