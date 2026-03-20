Chiến sự Trung Đông: Tên lửa, UAV ồ ạt dội khắp khu vực; Thêm tướng Iran thiệt mạng; Ngoại trưởng Iran điện đàm người đồng cấp Anh 20/03/2026 16:32

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Tên lửa, UAV ồ ạt dội khắp Trung Đông

. Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày 20-3 đưa tin các hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt để đối phó “các mục tiêu thù địch” ở phía đông thủ đô Tehran.

Theo đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành đợt tấn công thứ 66 trong chiến dịch “Lời hứa Chân thực 4”, nhằm vào các mục tiêu tại Israel, bao gồm khu vực phía nam, miền trung, cũng như Tel Aviv và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

IRGC cho biết đợt tấn công mới nhất sử dụng nhiều loại tên lửa và UAV, đánh dấu một giai đoạn tiếp diễn trong chiến dịch đang diễn ra. Thông báo nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công này là một phần của phản ứng quân sự kéo dài.

Video ghi lại cảnh được cho là Iran khai hoả làn sóng tấn công thứ 66 nhằm vào Israel, với các hệ thống tên lửa “siêu hạng nặng, đa đầu đạn”. Nguồn: IRIB/RT

. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đã bắt đầu một “làn sóng tấn công” trên khắp thành phố này, theo tờ The Times of Israel.

Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran và các hệ thống phòng thủ của họ đang hoạt động để “đánh chặn mối đe dọa”.

Theo quân đội Israel, các thông báo cảnh báo đã được gửi tới người dân qua điện thoại di động.

“Ngay khi nhận được cảnh báo, hãy vào các khu vực trú ẩn an toàn và ở lại đó cho đến khi có thông báo mới. Chỉ được rời khỏi nơi trú ẩn khi có chỉ thị rõ ràng” - quân đội Israel nêu rõ.

Thiệt hại sau một đòn không kích của Iran vào TP Rehovot (Israel) ngày 20-3. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

. Các quốc gia ở Trung Đông cho biết họ đang đánh chặn máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào sáng 20-3. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh tín đồ Hồi giáo trên khắp khu vực đang kỷ niệm lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan, đài CNN đưa tin.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết nước này đã bắn hạ ít nhất một chục máy bay không người lái ở khu vực phía đông đất nước và một chiếc tại khu vực Al-Jawf ở phía bắc trong vài giờ qua.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không của họ đang đối phó “các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái từ Iran”. Văn phòng truyền thông chính phủ Dubai cho biết những tiếng nổ được nghe thấy tại tiểu vương quốc này là kết quả của các vụ đánh chặn thành công.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một đám cháy đã bùng phát tại một nhà kho do các mảnh vỡ rơi xuống sau một cuộc tấn công của Iran.

Còi báo động đã vang lên trên khắp Kuwait khi quân đội nước này cho biết họ đang đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái.

Iran phát cảnh báo rắn với Anh

Hãng tin WANA ngày 20-3 đưa tin rằng Ngoại trưởng Iran - Abbas Araqchi đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper, song không rõ diễn ra khi nào.

Trong cuộc điện đàm, ông Araqchi cảnh báo rằng việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh sẽ bị coi là hành vi tham gia vào chiến dịch của Mỹ/Israel tại Iran.

Ngoại trưởng Iran - Abbas Araqchi (phải) đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper. Ảnh: WANA

“Theo mọi nguyên tắc và quy tắc quốc tế, Mỹ và chế độ Israel đã tấn công đất nước chúng tôi” - ông Araqchi nói, WANA dẫn tuyên bố đăng trên kênh Telegram của ông.

Ông Araqchi cũng chỉ trích cách tiếp cận mà ông cho là “tiêu cực và thiên lệch” của Anh và một số nước châu Âu đối với hành động quân sự của Mỹ và Israel.

Nhấn mạnh quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Iran cho biết: “Chúng tôi đã tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng và không có ý định tấn công họ, nhưng đáng tiếc là các căn cứ của Mỹ lại đặt tại những quốc gia này, và chúng tôi bị tấn công từ chính các căn cứ đó”.

“Những hành động này chắc chắn được coi là tham gia vào [chiến dịch] và sẽ được ghi lại trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Đồng thời, chúng tôi bảo lưu quyền vốn có để bảo vệ chủ quyền và độc lập của đất nước” - ông Araqchi tuyên bố.

Về phần mình, bà Cooper cũng kêu gọi chấm dứt chiến sự và giảm căng thẳng trong khu vực, theo hãng tin Anadolu.

Ngoại trưởng Anh cũng bày tỏ lo ngại về những hệ quả chính trị và kinh tế của cuộc xung đột ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu, bao gồm căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Ở diễn biến khác, hãng thông tấn Fars đưa tin người phát ngôn IRGC - Tướng Ali Mohammad Naini đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của đối phương xảy ra vào rạng sáng 20-3. Theo Fars, ông Naini là một trong những nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền thông và chiến lược của IRGC.

Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng vụ Bộ trưởng Tình báo thiệt mạng

Trong thông điệp chia buồn vụ Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib thiệt mạng đăng ngày 20-3, Lãnh tụ tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei kêu gọi hành động nhằm khiến kẻ thù của Tehran không có được an ninh, theo website của lãnh tụ (khamenei.ir).

“Tôi xin gửi lời chia buồn tới Ngài Tổng thống, các thành viên Nội các, các đồng nghiệp của Bộ trưởng Khatib, và đặc biệt là gia quyến của người đã khuất, trước sự ra đi của vị bộ trưởng tận tụy” - theo ông Mojtaba Khamenei.

“Khoảng trống ông Khatib để lại cần được bù đắp bằng nỗ lực gấp đôi của các quan chức và nhân sự trong bộ này, nhằm khiến các kẻ thù trong và ngoài nước không có được an ninh, đồng thời bảo đảm an ninh cho toàn thể người dân” - trích thông điệp chia buồn.