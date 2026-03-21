(PLO)- Trong quý 4-2025, Quỹ bình ổn giá xăng dầu không phát sinh trích lập và chi sử dụng, số dư cuối kỳ đạt hơn 5.611 tỉ đồng; ước tính đến ngày 19-3 còn khoảng 2.600 tỉ đồng.

Theo thông báo về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý 4-2025 (từ ngày 1-10-2025 đến hết ngày 31-12-2025), số dư Quỹ đầu kỳ ở mức gần 5.609 tỈ đồng và tăng lên gần 5.612 tỉ đồng vào cuối kỳ.

Số dư tăng chủ yếu do khoản lãi phát sinh hơn 3 tỉ đồng, ngoài ra, cơ quan điều hành đã không trích lập và không chi sử dụng số dư Quỹ trong kỳ.

Xét theo từng doanh nghiệp đầu mối, mức độ phân bổ số dư quỹ có sự chênh lệch rất lớn. Đứng đầu là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với số dư quỹ ở mức gần 3.088 tỉ đồng, chiếm hơn 55% tổng quỹ toàn thị trường.

Nhóm doanh nghiệp có số dư lớn tiếp theo gồm: Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM với hơn 329 tỉ đồng; Tổng công ty Xăng dầu Quân đội khoảng gần 301 tỉ đồng; Công ty CP Thương mại dầu khí Đồng Tháp gần 462 tỉ đồng; Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ với gần 392 tỉ đồng.

Tiếp sau đó là Công ty CP Tập đoàn Dương Đông: hơn 183 tỉ đồng; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoà Khánh: hơn 165 tỉ đồng; Công ty CP Anh Phát Petro: hơn 162 tỉ đồng; Công ty CP hoá dầu Quân đội: gần 106 tỉ đồng; Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức: hơn 101 tỉ đồng.

Quỹ bình ổn xăng dầu cuối 2025 đạt hơn 5.600 tỉ đồng. Ảnh: MINH TRÚC

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp có quy mô quỹ rất nhỏ gồm: Công ty CP Phúc Lộc Ninh với gần 2,7 tỉ đồng, Công ty TNHH Vĩnh Long Petro hơn 4,4 tỉ đồng.

Đáng chú ý, có doanh nghiệp không phát sinh số dư, như Công ty CP Appllo Oil ở mức 0 đồng.

Đặc biệt, vẫn còn tình trạng số dư quỹ âm tại một số doanh nghiệp. Đơn cử như Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) ghi nhận âm hơn 138 tỉ đồng; Công ty TNHH Petro Bình Minh âm hơn 16 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An âm gần 15 tỉ đồng.

Như vậy, tính chung các báo cáo trong năm 2025, cơ quan quản lý đã không trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Nguyên do là giá xăng dầu đã được điều hành theo diễn biến giá thế giới, biên độ tăng - giảm.

Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm nay, tình hình căng thẳng địa chính trị đã gây áp lực lên giá năng lượng toàn cầu. Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và các yếu tố nguồn cung. Trước áp lực này, cơ quan điều hành đã chuyển sang sử dụng mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại kỳ điều hành ngày 19-3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng mạnh giá bán lẻ xăng dầu, đồng thời tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 3.000 - 4.000 đồng/lít/kg tùy mặt hàng để kìm đà tăng.

Từ kỳ điều hành ngày 10-3, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục ở mức cao, phổ biến 4.000 - 5.000 đồng/lít/kg để hỗ trợ giảm áp lực tăng giá trong nước. Đến kỳ điều hành ngày 19-3, mức chi được điều chỉnh giảm còn 3.000 - 4.000 đồng/lít/kg tuỳ mặt hàng.

Hiện, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 2.600 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu sẽ cao hơn khoảng 3.000 đồng/lít/kg, điều này cho thấy vai trò rõ nét của công cụ bình ổn trong việc giảm áp lực chi phí đầu vào cho nền kinh tế.

Việc kết hợp giữa tăng giá bán lẻ và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu được cơ quan điều hành tính toán theo hướng vừa bám sát xu hướng giá thế giới, vừa hạ nhiệt tốc độ tăng trong nước.