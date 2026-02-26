Iran đáp trả thông điệp liên bang của ông Trump 26/02/2026 06:25

(PLO)- Iran cho rằng các cáo buộc của Mỹ liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran là dối trá.

Ngày 25-2, Iran chỉ trích Mỹ vì phát tán “thông tin sai lệch” về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran, gọi đó là “những lời dối trá lớn”, theo hãng tin AFP.

“Bất cứ điều gì họ cáo buộc liên quan chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Iran và số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bất ổn hồi tháng 1 chỉ đơn thuần là sự lặp lại của ‘những lời dối trá lớn’” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, viết trên mạng xã hội X.

“Không ai nên bị đánh lừa bởi những điều sai sự thật trắng trợn này” - ông Baqaei nói thêm.

Bình luận của ông Baqaei được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran đang phát triển các tên lửa có thể tấn công Mỹ.

Trong Thông điệp Liên bang ngày 25-2, ông Trump cáo buộc Tehran theo đuổi “tham vọng hạt nhân đen tối”, và “đã phát triển các tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài, và họ đang chế tạo những tên lửa sớm có thể vươn tới Mỹ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baqaei. Ảnh: IRNA

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng giới chức Iran đã khiến 32.000 người thiệt mạng trong làn sóng biểu tình bắt đầu từ tháng 12-2025.

Phương Tây cho rằng Iran đang tìm cách phát triển bom nguyên tử, nhưng Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình. Ông Trump đã đe dọa phát động tấn công nhằm vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận.

Vài giờ trước bài phát biểu của ông Trump, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố một thỏa thuận nhằm tránh xung đột quân sự đang ở trong tầm tay.

“Chúng ta có một cơ hội lịch sử để đạt được một thỏa thuận chưa từng có tiền lệ, giải quyết các quan ngại chung và mang lại lợi ích chung” - ông Araghchi viết trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận “đang ở trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên”.

Ông Araghchi cam kết Iran “trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân”, nhưng khẳng định quyền của đất nước trong việc “tận dụng các lợi ích từ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình”.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba giữa Iran và Mỹ, do Oman làm trung gian, dự kiến diễn ra vào ngày 26-2 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Hai bên lần đầu gặp nhau tại Oman ngày 6-2 để tiến hành đàm phán gián tiếp và thống nhất tiếp tục duy trì liên lạc. Các cuộc thảo luận sau đó nối lại tại Geneva ngày 17-2.

Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán hạt nhân năm ngoái, nhưng các cuộc thương lượng kết thúc sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran dẫn đến cuộc chiến 12 ngày.