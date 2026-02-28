Bất ngờ với lý do tổng thống Hàn Quốc rao bán nhà riêng 28/02/2026 08:00

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung rao bán căn hộ riêng của ông và vợ với giá thấp hơn giá thị trường nhằm thể hiện thiện chí ổn định thị trường bất động sản.

Ngày 27-2, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae-myung đã rao bán căn hộ riêng của ông với giá thấp hơn giá thị trường, nhằm thể hiện thiện chí ổn định thị trường bất động sản, theo hãng thông tấn Yonhap.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc – bà Kang Yu-jung cho biết căn hộ riêng này nằm ở TP Seongnam (tỉnh Gyeonggi), thuộc sở hữu chung của tổng thống với Đệ nhất phu nhân Kim Hea-kyung.

"Mặc dù tổng thống sở hữu một căn hộ để ở, nhưng động thái này được xem là nhằm thể hiện cho người dân thấy cam kết của ông trong việc bình thường hóa thị trường bất động sản" – bà Kang cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, căn hộ của ông Lee rộng 164 m². Ông mua căn hộ này cùng vợ vào năm 1998 với giá 360 triệu won (250.000 USD) và sống ở đó trước khi chuyển đến dinh thự tổng thống khi nhậm chức vào tháng 6-2025.

Ông được cho là đã rao bán căn nhà với giá 2,9 tỉ won, thấp hơn khoảng giao dịch 3,1 tỉ won đến 3,2 tỉ won thông thường. Một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc biết căn nhà đang được cho thuê và hợp đồng thuê vẫn còn hiệu lực.

Trên tài khoản mạng xã hội, ông Lee mô tả căn hộ là một nơi đầy kỷ niệm – nơi ông đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ và nuôi dạy con cái. Ông nói rằng quyết định bán căn hộ xuất phát từ ý thức trách nhiệm của ông với tư cách là một quan chức chính phủ.

“Đó là một ngôi nhà mà tôi gắn bó gấp nhiều lần giá trị tài chính của nó. Tôi bán nó để hoàn toàn chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu chính sách bất động sản” – ông Lee cho biết.

Hiện tại, ông Lee đang cư trú tại dinh thự ở Hannam-dong, trung tâm thủ đô Seoul.

Ông Lee vừa qua đã kêu gọi những người sở hữu nhiều nhà nên cân nhắc bán những bất động sản này trước khi chính phủ ban hành kế hoạch về thuế liên quan bất động sản. Ông Lee cũng cho biết chính phủ sẽ theo đuổi các biện pháp để giảm bớt tình trạng đầu cơ mua nhà.