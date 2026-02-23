Đại sứ quán Nga tại Hàn Quốc treo biểu ngữ chiến thắng, Seoul phản ứng gắt 23/02/2026 12:53

(PLO)- Biểu ngữ “Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta” treo trước Đại sứ quán Nga tại Seoul khiến Hàn Quốc phản đối gay gắt, làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa Moscow và Seoul.

Một tấm biểu ngữ khổng lồ với dòng chữ "Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta" vừa được treo bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Seoul từ sáng 21-2, kéo theo phản ứng ngoại giao gay gắt từ phía Hàn Quốc, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, tấm biểu ngữ dài khoảng 15 m, mang màu quốc kỳ và được viết bằng tiếng Nga, đã được giăng trên bức tường bên ngoài của Đại sứ quán Nga ở trung tâm thủ đô Seoul.

Trước động thái trên, ngày 22-2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã truyền đạt quan ngại và yêu cầu Đại sứ quán Nga gỡ bỏ tấm biểu ngữ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tái khẳng định lập trường của Seoul rằng hành động quân sự của Nga tại Ukraine là "bất hợp pháp".

Trước thềm cột mốc 4 năm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Đại sứ quán Nga tại Seoul treo biểu ngữ “Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta”. Ảnh: Lee Ha-won/CHOSUN DAILY

Đồng thời, Bộ này nhấn mạnh sự hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên cần phải được chấm dứt ngay lập tức, gọi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc, cũng như vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Trong giới ngoại giao tại Seoul, làn sóng chỉ trích gia tăng với nhận định rằng “việc trưng bày một khẩu hiệu tuyên bố chiến thắng trong một cuộc chiến ngay giữa lãnh thổ quốc gia khác là hành vi vi phạm nghiêm trọng thông lệ ngoại giao”. Theo các nguồn tin, đại diện ngoại giao của một số nước châu Âu đã chuyển quan ngại tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc liên quan biểu ngữ này.

Tờ Chosun Daily dẫn nguồn tin cho biết phía Nga đã bác bỏ quan ngại của Hàn Quốc và tiếp tục treo biểu ngữ nói trên.

Tính đến ngày 23-2, tấm biểu ngữ này vẫn chưa được gỡ xuống. Reuters cho biết chưa thể liên lạc với Đại sứ quán Nga qua điện thoại để yêu cầu bình luận, do hệ thống tin nhắn thoại tự động thông báo cơ quan này đóng cửa nghỉ lễ.

Theo Chosun Daily, vấn đề không chỉ dừng lại ở biểu ngữ. Tại một cuộc họp báo ngày 11-2, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev tuyên bố: “Nga hoàn toàn ý thức được mức độ đóng góp của binh sĩ Triều Tiên trong việc giải phóng các khu vực phía nam tỉnh Kursk khỏi lực lượng Ukraine và các lính đánh thuê phương Tây”, đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự vĩ đại của binh sĩ Triều Tiên”.

Đây được xem là lần đầu tiên một đại sứ Nga tại Seoul công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tham chiến của Triều Tiên ngay trước các nhà báo Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 21-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo việc Hàn Quốc có khả năng tham gia vào chương trình tài trợ vũ khí của NATO dành cho Ukraine sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương với Moscow, theo đài RT.

"Động thái này chắc chắn sẽ gây ra những tổn hại không thể vãn hồi đối với quan hệ giữa Nga và Hàn Quốc" - vị phát ngôn viên nhấn mạnh, đồng thời bổ sung rằng Moscow sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp đáp trả, bao gồm cả những lựa chọn "bất đối xứng".

Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin Seoul đang cân nhắc tham gia chương trình Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), được khởi động vào tháng 8 năm ngoái. Theo PURL, các nước thành viên châu Âu thuộc NATO sẽ mua vũ khí (chủ yếu do Mỹ sản xuất) để viện trợ cho Kiev.

Hàn Quốc chưa lên tiếng về thông tin trên.