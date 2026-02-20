Cựu Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi 'vì gây ra đau khổ và tổn thương' sau khi bị kết án chung thân 20/02/2026 12:32

(PLO)- Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên tiếng xin lỗi người dân vì gây ra đau khổ và tổn thương sau khi ông bị kết án chung thân vì ban bố thiết quân luật.

Ngày 20-2, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã lên tiếng xin lỗi người dân vì gây ra đau khổ và tổn thương sau khi ông bị kết án liên quan nỗ lực nhằm áp đặt thiết quân luật vào năm 2024, theo hãng thông tấn Yonhap.

“Tôi thành thật xin lỗi người dân vì đã khiến quý vị phải trải qua nhiều tuyệt vọng và đau khổ do những thiếu sót của tôi” - ông Yoon lên tiếng, đồng thời bảo vệ sắc lệnh của ông về thiết quân luật.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Trước đó, ngày 19-2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên án cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tù chung thân sau khi xác định ông phạm tội lãnh đạo một cuộc nổi dậy thông qua sắc lệnh thiết quân luật.

Phán quyết được đưa ra sau 14 tháng kể từ khi cựu tổng thống bất ngờ ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024.

Trước đó, vào tháng 1, nhóm công tố viên do công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk dẫn đầu đã đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon liên quan nỗ lực thiết lập thiết quân luật.

Khi ấy, các công tố viên lập luận rằng ông Yoon phải chịu trách nhiệm cuối cùng về hành vi cố gắng phá hoại trật tự hiến pháp bằng cách huy động lực lượng vũ trang và cảnh sát đến quốc hội.

Các công tố viên cho rằng hành động này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền quản trị dân chủ và cần phải chịu hình phạt nặng nhất theo luật định.