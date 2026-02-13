Cựu bộ trưởng nội vụ Hàn Quốc bị kết án 7 năm tù liên quan vụ thiết quân luật 13/02/2026 06:40

(PLO)- Cựu Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min bị kết án 7 năm tù liên quan nỗ lực thiết lập thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào cuối năm 2024.

Ngày 12-2, cựu Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min bị kết án 7 năm tù vì vai trò của ông trong nỗ lực thiết lập thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào cuối năm 2024, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cụ thể, Tòa án quận trung tâm Seoul đã kết luận ông đóng vai trò chủ chốt liên quan sắc lệnh thiết quân luật của ông Yoon.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min. Ảnh: JOINT PRESS CORP

Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đã yêu cầu mức án 15 năm tù cho ông Lee, cáo buộc ông tiếp tay cho việc tuyên bố thiết quân luật. Công tố viên cũng cho rằng ông Lee đã ra lệnh cho cảnh sát và lực lượng cứu hỏa cắt điện, nước đối với các cơ quan truyền thông chỉ trích chính quyền lúc bấy giờ.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết Bộ đã xác định được khoảng 180 quân nhân có liên quan vụ thiết quân luật. Bộ này đang có kế hoạch điều tra thêm cũng như có biện pháp kỷ luật cần thiết.

Ông Ahn nói rằng con số này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Quốc phòng đối với khoảng 860 sĩ quan cấp tướng và trung tá từ 24 đơn vị và bộ chỉ huy quân sự – những đơn vị bị cáo buộc có liên quan việc thiết lập thiết quân luật.

Bộ này cũng cho biết đã đình chỉ chức vụ của Tướng Joo Sung-un – Tư lệnh Lực lượng Mặt đất – và chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để làm rõ về vai trò của ông liên quan việc thiết lập thiết quân luật.