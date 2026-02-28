Ông Trump nêu khả năng 'tiếp quản ôn hòa' Cuba 28/02/2026 05:06

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington có thể “tiếp quản ôn hòa” Cuba, nói rằng Havana đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn.

Ngày 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng "tiếp quản ôn hòa" Cuba, đồng thời tiết lộ với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Ngoại trưởng Marco Rubio đang xử lý vấn đề này ở "cấp độ rất cao", hãng Reuters đưa tin.

"Chính phủ Cuba đang đàm phán với chúng ta và họ đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn. Họ không có tiền. Hiện tại họ không có bất cứ thứ gì, nhưng họ đang đàm phán với chúng ta và có thể chúng ta sẽ có một cuộc tiếp quản Cuba theo cách ôn hòa" - ông Trump nói.

Ông Trump mô tả Cuba là một quốc gia đang trên đà suy yếu và cần sự thay đổi, đồng thời cho biết ông đã nghe về những khó khăn của quốc gia này từ khi còn là một cậu bé.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

"Tôi có thể thấy điều đó đang xảy ra. Ngoại trưởng Rubio đang xử lý việc này ở cấp độ rất cao. Havana không có tiền, không có dầu mỏ, không có lương thực. Hiện tại, đây thực sự là một quốc gia đang gặp rắc rối lớn và họ muốn sự giúp đỡ của chúng ta" - Tổng thống Mỹ nói thêm.

Cuba chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Carlos Fernandez de Cossio cho biết hai bên có một số kênh trao đổi thông điệp, song điều này chưa đồng nghĩa với việc đã hình thành một cơ chế đối thoại song phương chính thức giữa Havana và Washington.

Hiện tại, Mỹ đang phong tỏa các chuyến tàu chở dầu tới Cuba, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt năng lượng tại quốc gia này. Cùng lúc, Tổng thống Trump đã hối thúc giới lãnh đạo Havana đạt được một thỏa thuận nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng leo thang.