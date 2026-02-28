Ông Zelensky ủng hộ một chiến dịch nhằm vào chính quyền Iran 28/02/2026 05:34

Trả lời phỏng vấn của đài Sky News ngày 27-2, giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bày tỏ ủng hộ các hành động nhắm vào chính quyền nhưng không nhằm vào người dân Iran.

“Tôi nghĩ người dân Iran đang tìm kiếm sự hỗ trợ để thay đổi chính quyền hiện tại, lực lượng công khai mong muốn tấn công các quốc gia khác và gây ra nhiều tổn hại. Chính quyền này đã tồn tại nhiều năm. Người dân thiếu các quyền cơ bản. Nhiều người biến mất. Hàng nghìn người bị sát hại. Tôi ủng hộ một chiến dịch nhằm vào chính quyền, không phải nhằm vào người dân. Đó là sự khác biệt rất lớn” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng Mỹ và chính quyền Iran hiện đang tiến hành đàm phán, đồng thời cho rằng con đường này tốt hơn chiến tranh.

“Nhưng tôi không chắc chính quyền hiện tại có thực sự chia sẻ ý tưởng đó một cách chân thành hay không. Tôi không chắc. Chúng ta sẽ chờ xem” - ông Zelensky nói thêm.

Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Mỹ nhằm vào Iran, sau khi các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) tuần này về chương trình hạt nhân của Tehran không đạt được đột phá.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng “sẽ không bao giờ cho phép nhà tài trợ khủng bố số một thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Mỹ và Anh đã bắt đầu rút một số nhân viên ngoại giao khỏi khu vực trước khả năng xảy ra các cuộc tấn công. Kể từ tháng 1, Washington đã nhanh chóng tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông, tập hợp quy mô binh lực lớn nhất trong khu vực kể từ cuộc chiến với Iraq năm 2003.

Những ngày gần đây, các quan chức Mỹ cũng đưa ra các tuyên bố chưa được kiểm chứng rằng Iran đang phát triển một loại tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ và sở hữu đủ vật liệu để chế tạo một quả bom hạt nhân chỉ trong vài ngày.

Tehran bác bỏ cáo buộc này.

“Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân; và chúng tôi, người dân Iran, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ quyền khai thác những lợi ích của công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình cho người dân mình” - Ngoại trưởng Iran, ông Seyed Abbas Araghchi, nói ngày 24-2.

“Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi sẽ làm mọi điều để bảo vệ chủ quyền của mình một cách kiên cường” - ông Araghchi nhấn mạnh.

Những ngày qua, nhiều nước đã khuyến cáo công dân rời Iran do lo ngại an ninh. Ý và Trung Quốc ngày 26-2 kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran, viện dẫn tình hình an ninh vẫn còn bất ổn.

Trước đó, Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ, Canada,... khuyến cáo công dân rời khỏi Iran ngay khi có thể, trước khi tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang.