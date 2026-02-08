Chiến sự Nga-Ukraine 8-2: Tên lửa Neptune và rocket HIMARS ồ ạt dội vào Nga 08/02/2026 08:30

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Tên lửa Neptune và pháo HIMARS ồ ạt dội vào Nga; Ukraine tấn công nhà máy hoá chất Nga.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tấn công nhà máy hoá chất Nga

Tờ Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết rằng máy bay không người lái (UAV) của nước này đã đánh trúng một nhà máy của Nga tại vùng Tver.

Mục tiêu là Nhà máy thí điểm Redkino, cơ sở chuyên sản xuất các thành phần nhiên liệu cho tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-101.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Cụ thể, nguồn tin cho biết nhà máy này sản xuất nhiên liệu tên lửa Decilin-M, cũng như các thành phần nhiên liệu diesel và dầu hỏa hàng không. Nga thường xuyên sử dụng các loại tên lửa nói trên để không kích các thành phố Ukraine, bao gồm đợt tấn công quy mô lớn hôm 7-2 với 21 tên lửa Kh-101 nhắm vào lưới điện Ukraine.

Theo nguồn tin, các UAV tham gia vụ tập kích được đơn vị đặc nhiệm Alpha thuộc SBU vận hành.

"Sau các đợt tập kích thành công của UAV thuộc SBU, một đám cháy lớn đã bùng phát trong khuôn viên nhà máy, với cột khói đen bốc lên phía trên cơ sở này" - nguồn tin mô tả.

Chính quyền vùng Tver đã xác nhận vụ việc. Tỉnh trưởng Vitaly Korolev cho biết hỏa hoạn xảy ra sau khi một UAV rơi xuống hiện trường, nhưng khẳng định không có thương vong và hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng.

Nhà máy Thử nghiệm Redkino hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác. Dữ liệu từ hệ thống giám sát vệ tinh FIRMS (theo dõi hỏa hoạn toàn cầu theo thời gian thực) cũng ghi nhận hoạt động cháy trong khuôn viên nhà máy sau vụ tập kích.

Cùng ngày, giới chức Ukraine báo cáo về vụ không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng hơn 400 UAV và khoảng 40 tên lửa các loại đã được sử dụng trong đợt tấn công, với mục tiêu chính là hệ thống năng lượng Ukraine.

Ông Zelensky thông tin thêm rằng các cơ sở phát điện và trạm biến áp tại các vùng Volhynia, Ivano-Frankovsk, Lviv và Rivne đã bị hư hại. Ngoài ra, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại khu vực Kiev và Kharkiv.

Tập đoàn điều hành lưới điện nhà nước Ukraine (Ukrenergo) cho biết các cơ sở năng lượng tại tổng cộng 8 khu vực đã bị trúng đạn, buộc cơ quan này phải thực hiện cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc.

Nga xác nhận các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong ngày 7-2, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Kiev tại Nga.

Tên lửa Neptune và HIMARS ồ ạt dội vào Nga

Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk (Nga), ông Alexander Bogomaz, cáo buộc Ukraine đã thực hiện cuộc tập kích trong đêm 7-2 nhắm vào hạ tầng năng lượng của khu vực này, sử dụng tên lửa Neptune và hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), hãng thông tấn TASS đưa tin.

Bryansk là khu vực biên giới giáp ranh với các tỉnh Chernihiv và Sumy của Ukraine, vốn thường xuyên trở thành mục tiêu của các đợt không kích.

"Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công khu vực của chúng tôi bằng tên lửa tầm xa Neptune và rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS" - ông Bogomaz cho biết ngày 7-2.

Một tên lửa Neptune do Ukraine sản xuất được phóng hồi 2019. Ảnh minh họa: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Bogomaz nói thêm rằng cuộc tấn công đã khiến nguồn cung cấp điện bị gián đoạn tại 7 đơn vị hành chính. “Các đội phản ứng nhanh và cứu hộ đang nỗ lực khôi phục lại lưới điện” - ông viết trên Telegram.

Lực lượng Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp trong lãnh thổ Nga. Hồi tháng 9-2025, Kiev từng xác nhận việc sử dụng tên lửa Neptune để tấn công một nhà máy liên quan quân sự tại vùng Bryansk.

Tên lửa Neptune do Ukraine sản xuất trong nước ban đầu được phát triển như một loại tên lửa hành trình chống hạm phóng từ mặt đất, với tầm bắn tối đa 300 km. Vũ khí này trở nên nổi tiếng sau sự kiện đánh chìm soái hạm Moscow của Nga trên Biển Đen vào tháng 4-2022.

Kể từ thời điểm đó, Ukraine đã sản xuất nhiều phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa này.

Cũng trong đêm 7-2, một cuộc tập kích tên lửa của Ukraine được cho là đã đánh trúng các cơ sở năng lượng trọng yếu tại thành phố Belgorod (Nga), gây mất điện diện rộng và gián đoạn hệ thống sưởi ấm.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết ông đã hứng chịu hỏa lực tên lửa Ukraine khi đang kiểm tra các cơ sở hạ tầng trong một chuyến công tác. May mắn ông không bị thương.

Ukraine chưa bình luận về các vụ tấn công trên.