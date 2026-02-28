Trường nữ sinh ở Iran trúng không kích, 53 người thiệt mạng, Tehran nói ‘sẽ không bỏ qua’ 28/02/2026 21:27

(PLO)- Iran cho biết vụ tấn công vào một trường tiểu học nữ sinh tại TP Minab, tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran đã làm 53 người thiệt mạng và tuyên bố sẽ dạy cho “kẻ xâm lược một bài học”.

Ngày 28-2, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết vụ tấn công vào một trường tiểu học nữ sinh tại TP Minab, tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran, “sẽ không bỏ qua”, theo hãng tin IRNA.

Vụ tấn công khiến 53 học sinh thiệt mạng, hơn 60 người bị thương. IRNA dẫn lời ông Mohammad Radmehr, một quan chức thành phố, rằng Israel đã “trực tiếp tấn công” ngôi trường vào sáng nay.

Ông cho biết có 170 học sinh ở trong trường khi vụ không kích xảy ra, vì vậy số người thiệt mạng có thể còn tăng do công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Ngoại trưởng Araghchi nói các nạn nhân đều là “những đứa trẻ vô tội”.

“Tòa nhà bị phá hủy là một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam Iran. Vụ ném bom xảy ra giữa ban ngày, khi trường đang có đông học sinh nhỏ tuổi” - ông Araghchi viết trên X.

Ngoại trưởng Iran tuyên bố lực lượng vũ trang “sẽ dạy cho kẻ xâm lược bài học thích đáng”.

Hiện trường vụ không kích vào trường nữ sinh ở TP Minab, tỉnh Hormozgan (Iran) ngày 28-2. Ảnh: AFP

Hiện trường vụ không kích vào trường nữ sinh ở TP Minab, tỉnh Hormozgan (Iran) ngày 28-2. Ảnh: AFP

Hiện trường vụ không kích vào trường nữ sinh ở TP Minab, tỉnh Hormozgan (Iran) ngày 28-2. Ảnh: AFP

“Cuộc chiến của [Thủ tướng Israel Benjamin] Netanyahu và [Tổng thống Mỹ Donald] Trump nhằm vào Iran hoàn toàn vô cớ, phi pháp và không chính đáng” - ông Araghchi viết, đồng thời cho rằng “ông Trump đã biến ‘Nước Mỹ trên hết’ thành ‘Israel trên hết’” và “Nước Mỹ đứng sau cùng”.

“Lực lượng Vũ trang hùng mạnh của chúng tôi đã sẵn sàng cho ngày này và sẽ dạy cho những kẻ xâm lược bài học mà họ đáng phải nhận” - theo nhà ngoại giao Iran.

Mỹ và Israel chưa bình luận về vụ tấn công.