Ông Netanyahu sắp tới Mỹ gặp ông Trump, bàn về Iran 08/02/2026 07:14

(PLO)- Tel Aviv được cho là đã vận động để Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Mỹ và gặp Tổng thống Donald Trump sớm hơn một tuần so với dự kiến ban đầu để bàn về Iran.

Tối 7-2, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo rằng nhà lãnh đạo này sẽ bay đến Washington DC (Mỹ) để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 11-2 để thảo luận về Iran, theo tờ The Times of Israel.

Trong thông báo về chuyến đi sắp tới của ông Netanyahu, Văn phòng Thủ tướng Israel bày tỏ lo ngại về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran cho tới thời điểm hiện tại.

Thông báo lưu ý rằng ông Netanyahu “tin rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải bao gồm việc hạn chế tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ cho trục Iran” – tức các lực lượng dân quân vũ trang được Tehran hậu thuẫn tại các quốc gia Trung Đông như Hezbollah (Lebanon), Hamas (Gaza), Houthis (Yemen)...

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: white house

Các nguồn tin của The Times of Israel nói rằng ông Netanyahu dự kiến khởi hành tới Washington vào ngày 10-2 (giờ địa phương), gặp ông Trump vào ngày 11-2 (giờ địa phương) và rời Washington một ngày sau đó. Ông Netanyahu dự kiến về tới Israel trong ngày 13-2.

Một quan chức Nhà Trắng (giấu tên) chia sẻ với trang tin Axios rằng lịch trình dự kiến ban đầu của chuyến thăm là từ ngày 18 tới ngày 22-2. Nhưng cuộc gặp đã được đẩy lên sớm hơn một tuần theo yêu cầu của phía Israel.

Chính quyền Mỹ và Israel chưa xác nhận thông tin của Axios.

Đây sẽ là lần thứ bảy ông Netanyahu đến thăm Mỹ kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng hồi đầu năm 2025. Lần gần nhất là vào cuối tháng 12-2025, khi ông Netanyahu cùng ông Trump đón giao thừa tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida).

Cuộc gặp đang được lên lịch của ông Netanyahu với ông Trump diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran dường như đang chuẩn bị cho vòng đàm phán hạt nhân thứ hai, có thể ngay trong những ngày tới.

Mỹ và Iran đã tổ chức ngày đàm phán cấp cao đầu tiên tại Oman hôm 6-2. Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran vẫn giữ nguyên lập trường không từ bỏ việc làm giàu uranium.

Cùng ngày 6-2, Tổng thống Trump mô tả ngày đàm phán ở Oman là “những cuộc trao đổi rất tốt”. Ông Trump nói rằng “Iran dường như rất muốn đạt được một thỏa thuận” nhưng Mỹ còn đang cân nhắc nội dung thoả thuận.

Ông Trump còn cho biết Đặc phái viên Mỹ về các sứ mệnh hoà bình - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner – con rể của ông Trump – dự kiến sẽ gặp ông Araghchi trong ngày 9-2.

Hiện tại, ông Witkoff và ông Kushner đã có mặt ở Trung Đông. Trong ngày 7-2, hai ông đã lên thăm tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln khi con tàu đang đồn trú tại một căn cứ bên bờ biển Ả Rập.