Ông Trump lên tiếng về đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran tại Oman 07/02/2026 12:03

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran tại Oman diễn ra suôn sẻ, nói rằng dù sao thì Tehran cũng "không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân".

Ngày 6-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán mang tính quyết định giữa Mỹ và Iran tại Oman đã diễn ra suôn sẻ, đài NBC News đưa tin.

Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục gặp gỡ vào tuần tới, tuy nhiên ông không tiết lộ chi tiết cụ thể về nội dung cuộc họp ngày 6-2.

“Chúng tôi cũng đã có những cuộc trao đổi rất tốt với Iran. Iran dường như rất muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta cần xem thỏa thuận đó sẽ ra sao” - Tổng thống nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 6-2.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng trong bất kỳ thỏa thuận nào, Iran cũng không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

"Chúng tôi sẽ gặp lại vào đầu tuần tới. Phía Iran muốn đạt được thỏa thuận, và họ cũng nên mong muốn như vậy. Họ hiểu rõ hậu quả nếu không làm thế. Nếu không đạt được thỏa thuận, cái giá phải trả sẽ rất đắt" - ông Trump nói.

“Chúng tôi có một lực lượng hải quân rất lớn, một hạm đội hùng hậu đang hướng về khu vực đó và sẽ sớm có mặt. Chúng ta sẽ xem mọi việc diễn biến thế nào" - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Theo tiết lộ của một quan chức Mỹ với đài NBC News, phái đoàn hai nước không gặp mặt trực tiếp mà trao đổi quan điểm thông qua các nhà trung gian hòa giải của Oman.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng đưa ra những đánh giá tích cực về các cuộc thảo luận.

"Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp. Tiến trình đàm phán tiếp theo phụ thuộc vào sự tham vấn với lãnh đạo cấp cao tại thủ đô mỗi nước. Gần như đã đạt được sự đồng thuận về việc duy trì đối thoại và các bên đã nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán".

Tuy nhiên, ông Araghchi cảnh báo bầu không khí “thiếu lòng tin” vẫn bao trùm.

Cũng trong ngày 6-2, ông Trump đã ký một sắc lệnh tái khẳng định tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan Iran, đồng thời thiết lập cơ chế áp thuế đối với các quốc gia tiếp tục mua hoặc tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ từ Iran.

Theo sắc lệnh, Mỹ có thể áp đặt các mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp mua, nhập khẩu hay tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ từ Iran.

Nhà Trắng cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và lợi ích kinh tế của Mỹ.

Iran chưa lên tiếng về sắc lệnh nói trên.