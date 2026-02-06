Nhà Trắng lên tiếng trước cuộc đàm phán Mỹ và Iran tại Oman 06/02/2026 05:53

(PLO)- Nhà Trắng nói rằng ngoại giao là lựa chọn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cách tiếp cận với Iran, nhưng ông vẫn có các lựa chọn khác với tư cách tổng tư lệnh quân đội Mỹ.

Ngày 5-2, Nhà Trắng nói rằng ngoại giao là lựa chọn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cách tiếp cận với Iran, theo hãng tin Reuters.

“Đối với tổng thống, ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên khi xử lý quan hệ với các quốc gia trên khắp thế giới, dù là đồng minh hay đối thủ” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên khi được hỏi về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran.

Bà Leavitt nhắc lại lập trường của ông Trump rằng “không có năng lực hạt nhân” trong các yêu cầu đối với Iran.

“Ông ấy muốn xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận hay không. Và trong khi các cuộc đàm phán này đang diễn ra, tôi muốn nhắc chính quyền Iran rằng tổng thống có nhiều lựa chọn khác ngoài ngoại giao, với tư cách là tổng tư lệnh của lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới” - Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Bình luận của Nhà Trắng được đưa ra khi đoàn đàm phán Mỹ và Iran chuẩn bị có cuộc gặp tại Oman vào ngày 6-2.

Theo Reuters, các cuộc đàm phán vẫn được lên kế hoạch diễn ra dù hai bên còn bất đồng về chương trình nghị sự, làm gia tăng nghi ngờ về triển vọng đạt được thỏa thuận. Ông Trump đã cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu không thể đạt được một thỏa thuận.

Trước đó, Mỹ cho biết muốn các cuộc thảo luận bao gồm kho tên lửa của Iran và những vấn đề khác, trong khi Tehran khẳng định chỉ tập trung duy nhất vào chương trình hạt nhân. Hiện chưa rõ liệu bất đồng đó đã được giải quyết hay chưa.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi ngày 5-2 đã lên đường tới Oman. Người phát ngôn của ông Araqchi, ông Esmail Baghaei, cho biết Tehran sẽ tham gia đàm phán “với thẩm quyền và với mục tiêu đạt được một sự hiểu biết công bằng, được cả hai bên chấp nhận và có phẩm giá về vấn đề hạt nhân”.

“Chúng tôi hy vọng phía Mỹ cũng sẽ tham gia tiến trình này với tinh thần trách nhiệm, thực tế và nghiêm túc” - ông Baghaei nói thêm.

Ông Araqchi dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Trump, tại thủ đô Muscat (Oman).

Trước thềm đàm phán, kênh Press TV đưa tin “một trong những tên lửa đạn đạo tầm xa tiên tiến nhất của Iran”, Khorramshahr 4, đã được triển khai tại một trong các căn cứ tên lửa ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng. Tên lửa này có tầm bắn 2.000 km và có khả năng mang đầu đạn nặng 1.500 kg.

Mỹ đã gây sức ép buộc Iran chấp nhận tầm bắn hạn chế hơn nhiều đối với các loại tên lửa.