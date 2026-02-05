Kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai đã bị bắt 05/02/2026 22:06

(PLO)- 9 giờ sáng mai, 6-2, Công an tỉnh Gia Lai sẽ họp báo cung cấp thông tin bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng sau gần 18 ngày xảy ra vụ án.

Tối 5-2, Công an tỉnh Gia Lai phát hành thư mời họp báo cung cấp thông tin bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng tại tỉnh này.

Theo đó, buổi họp báo do Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, sẽ được tổ chức từ 9 giờ ngày 6-2 tại Công an tỉnh Gia Lai (276A Trần Phú, phường Diên Hồng).

Như PLO thông tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, hai người đàn ông mặc trang phục Grab, sử dụng xe máy màu vàng đen biển số giả 77G1 - 313.12 đến phòng giao dịch một ngân hàng tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Hai người đàn ông dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên ngân hàng, cướp đi 1,8 tỉ đồng rồi chạy thoát theo hướng từ tỉnh Gia Lai đi tỉnh Đắk Lắk.

Hai nghi can thực hiện vụ cướp ngân hàng chiều 19-1.

Công an xác định nghi phạm gây án là nam giới, từ 18 đến 40 tuổi, một người cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Nam; một người cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Trung.

Công an đã xác định được vị trí chôn giấu xe máy 77G1 - 313.12 tại một mương cạn ở khu công nghiệp Diên Phú, cách nơi xảy ra vụ cướp khoảng 5 km.

Hố chôn dài 2 mét, sâu 1,15 mét; miệng hố được che đậy bằng tấm ván ghép từ 9 miếng gỗ thông ba lá; phía trên tấm gỗ phủ một chiếu nhựa và lớp lá cây để ngụy trang.

Công an tỉnh Gia Lai đã phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng, từ nguồn chiếc xe máy; trang phục áo, mũ Grab; nguồn gốc tấm gỗ thông ba lá...

Danh tính, quá trình truy bắt kẻ cướp... sẽ được Công an Gia Lai thông tin cụ thể trong buổi họp báo sáng mai.