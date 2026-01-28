Truy vết nghi can cướp ngân hàng ở Gia Lai từ tấm gỗ thông 3 lá

Ngày 28-1, Công an tỉnh Gia Lai đã có đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin liên quan về nguồn gốc tấm ván gỗ dùng để che giấu phương tiện thực hiện vụ cướp ngân hàng.
Quá trình điều tra, công an xác định đây là chứng cứ quan trọng phục vụ cho quá trình điều tra, phá án, truy bắt tội phạm.
Cụ thể, tấm ván gỗ dùng để che đậy hố chôn giấu xe máy (tại khu công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) thuộc chủng loại gỗ thông ba lá. Tấm gỗ được ghép từ chín miếng gỗ, kích thước mỗi miếng gỗ dài từ 0,92-1,02 mét, rộng 0,226 mét, dày 1,5-2 cm.
Theo đó, Công an tỉnh đề nghị các cá nhân, tổ chức không bao che, tiếp tay, làm ngơ cho người cướp tài sản có điều kiện lẩn trốn, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Mọi thông tin liên hệ về Trung tá Lê Việt Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai theo số điện thoại: 0905.239191.
Trước đó, trong ngày 27-1, Công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh Gia lai đã đồng loạt tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gửi thư kêu gọi và phát phiếu tố giác tội phạm đến từng người dân, nhằm phục vụ công tác điều tra vụ cướp ngân hàng.
Nói về tấm gỗ trong vụ án trên, một chủ cơ sở mộc trên đường Hoàng Sa (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), cho biết: “Qua hình ảnh cho thấy, tấm gỗ này được cưa xẻ rất phẳng và đều. Để cưa được như vậy phải dùng những máy cưa chuyên dụng ở các xưởng lớn, bằng máy cưa CD (thiết bị công nghiệp chuyên dụng dùng để xẻ gỗ tròn, gỗ khối lớn thành các tấm nhỏ)”.
Theo chủ cơ sở này, nếu xẻ bằng máy mini thì gỗ không thể phẳng lì như vậy được, dễ có vết lồi lõm.
Mặt khác, gỗ thông có rất nhiều nhựa thông nên rất ít người dùng, thường chỉ được các doanh nghiệp dùng để đóng thùng hàng vận chuyển hàng hóa.
Như PLO đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, hai người đàn ông mặc trang phục Grab, sử dụng xe máy màu vàng đen biển số giả 77G1 - 313.12 đến phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cướp tài sản.
Hai người đàn ông dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch và lấy đi 1,8 tỉ đồng rồi chạy thoát về phía ngã ba Hàm Rồng, theo hướng tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk.
Ngay sau đó, lực lượng công an xác định được vị trí chôn giấu xe máy 77G1 - 313.12 tại một mương cạn thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam.
Hố chôn có chiều dài hai mét, sâu 1,15 mét, rộng 0,76 m; miệng hố được che đậy bằng tấm ván gỗ kích thước 2,26 x 1 mét, được ghép từ 9 miếng gỗ thông ba lá; phía trên tấm gỗ phủ một chiếu nhựa và lớp lá cây để ngụy trang.