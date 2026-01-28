Truy vết nghi can cướp ngân hàng ở Gia Lai từ tấm gỗ thông 3 lá 28/01/2026 13:55

Ngày 28-1, Công an tỉnh Gia Lai đã có đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin liên quan về nguồn gốc tấm ván gỗ dùng để che giấu phương tiện thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Quá trình điều tra, công an xác định đây là chứng cứ quan trọng phục vụ cho quá trình điều tra, phá án, truy bắt tội phạm.

Công an truy vết nguồn gốc tấm gỗ được dùng che đậy phương tiện thực hiện vụ cướp ngân hàng. Ảnh: CA.

Cụ thể, tấm ván gỗ dùng để che đậy hố chôn giấu xe máy (tại khu công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) thuộc chủng loại gỗ thông ba lá. Tấm gỗ được ghép từ chín miếng gỗ, kích thước mỗi miếng gỗ dài từ 0,92-1,02 mét, rộng 0,226 mét, dày 1,5-2 cm.

Công an khám nghiệm hiện trường hố chôn giấu chiếc xe máy.

Theo đó, Công an tỉnh đề nghị các cá nhân, tổ chức không bao che, tiếp tay, làm ngơ cho người cướp tài sản có điều kiện lẩn trốn, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin liên hệ về Trung tá Lê Việt Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai theo số điện thoại: 0905.239191.

Trước đó, trong ngày 27-1, Công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh Gia lai đã đồng loạt tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gửi thư kêu gọi và phát phiếu tố giác tội phạm đến từng người dân, nhằm phục vụ công tác điều tra vụ cướp ngân hàng.

Công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh Gia lai đã đồng loạt tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi tố giác tội phạm﻿ liên quan vụ cướp ngân hàng tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Công an phường Diên Hồng tổ chức phát động nhân dân tổ 10, phường Diên Hồng tố giác tội phạm liên quan vụ cướp ngân hàng.

Nói về tấm gỗ trong vụ án trên, một chủ cơ sở mộc trên đường Hoàng Sa (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), cho biết: “Qua hình ảnh cho thấy, tấm gỗ này được cưa xẻ rất phẳng và đều. Để cưa được như vậy phải dùng những máy cưa chuyên dụng ở các xưởng lớn, bằng máy cưa CD (thiết bị công nghiệp chuyên dụng dùng để xẻ gỗ tròn, gỗ khối lớn thành các tấm nhỏ)”.

Theo chủ cơ sở này, nếu xẻ bằng máy mini thì gỗ không thể phẳng lì như vậy được, dễ có vết lồi lõm.

Mặt khác, gỗ thông có rất nhiều nhựa thông nên rất ít người dùng, thường chỉ được các doanh nghiệp dùng để đóng thùng hàng vận chuyển hàng hóa.

Clip hiện trường chôn giấu xe máy dùng thực hiện vụ cướp ngân hàng.