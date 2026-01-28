An ninh trật tự

Truy vết nghi can cướp ngân hàng ở Gia Lai từ tấm gỗ thông 3 lá

(PLO)- Từ tấm ván gỗ thông ba lá che đậy chiếc xe máy thực hiện vụ cướp ngân hàng, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành truy vết nguồn gốc, truy tìm nghi can.
Ngày 28-1, Công an tỉnh Gia Lai đã có đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin liên quan về nguồn gốc tấm ván gỗ dùng để che giấu phương tiện thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Quá trình điều tra, công an xác định đây là chứng cứ quan trọng phục vụ cho quá trình điều tra, phá án, truy bắt tội phạm.

Cong-an-thong-tin-chi-tiet-vu-cuop-nga-hang-Gia-Lai-2.jpg
Công an truy vết nguồn gốc tấm gỗ được dùng che đậy phương tiện thực hiện vụ cướp ngân hàng. Ảnh: CA.

Cụ thể, tấm ván gỗ dùng để che đậy hố chôn giấu xe máy (tại khu công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) thuộc chủng loại gỗ thông ba lá. Tấm gỗ được ghép từ chín miếng gỗ, kích thước mỗi miếng gỗ dài từ 0,92-1,02 mét, rộng 0,226 mét, dày 1,5-2 cm.

Cong-an-thong-tin-vu-cuop-nga-hang-Gia-Lai-2.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường hố chôn giấu chiếc xe máy.

Theo đó, Công an tỉnh đề nghị các cá nhân, tổ chức không bao che, tiếp tay, làm ngơ cho người cướp tài sản có điều kiện lẩn trốn, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin liên hệ về Trung tá Lê Việt Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai theo số điện thoại: 0905.239191.

Trước đó, trong ngày 27-1, Công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh Gia lai đã đồng loạt tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gửi thư kêu gọi và phát phiếu tố giác tội phạm đến từng người dân, nhằm phục vụ công tác điều tra vụ cướp ngân hàng.

Truy-tim-nghi-can-cuop-ngan-hang-Gia-Lai-2.jpg
Công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh Gia lai đã đồng loạt tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi tố giác tội phạm﻿ liên quan vụ cướp ngân hàng tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
Truy-tim-nghi-can-cuop-ngan-hang-Gia-Lai-1.jpg
Công an phường Diên Hồng tổ chức phát động nhân dân tổ 10, phường Diên Hồng tố giác tội phạm liên quan vụ cướp ngân hàng.

Nói về tấm gỗ trong vụ án trên, một chủ cơ sở mộc trên đường Hoàng Sa (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), cho biết: “Qua hình ảnh cho thấy, tấm gỗ này được cưa xẻ rất phẳng và đều. Để cưa được như vậy phải dùng những máy cưa chuyên dụng ở các xưởng lớn, bằng máy cưa CD (thiết bị công nghiệp chuyên dụng dùng để xẻ gỗ tròn, gỗ khối lớn thành các tấm nhỏ)”.

Theo chủ cơ sở này, nếu xẻ bằng máy mini thì gỗ không thể phẳng lì như vậy được, dễ có vết lồi lõm.

Mặt khác, gỗ thông có rất nhiều nhựa thông nên rất ít người dùng, thường chỉ được các doanh nghiệp dùng để đóng thùng hàng vận chuyển hàng hóa.

Clip hiện trường chôn giấu xe máy dùng thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Như PLO đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, hai người đàn ông mặc trang phục Grab, sử dụng xe máy màu vàng đen biển số giả 77G1 - 313.12 đến phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cướp tài sản.

Hai người đàn ông dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch và lấy đi 1,8 tỉ đồng rồi chạy thoát về phía ngã ba Hàm Rồng, theo hướng tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk.

Cong-an-thong-tin-chi-tiet-vu-cuop-nga-hang-Gia-Lai-1.jpg
Hình ảnh nhận dạng hai người đàn ông thực hiện vụ cướp ngân hàng rồi điều khiển xe máy màu vàng đen chạy thoát.

Ngay sau đó, lực lượng công an xác định được vị trí chôn giấu xe máy 77G1 - 313.12 tại một mương cạn thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam.

Hố chôn có chiều dài hai mét, sâu 1,15 mét, rộng 0,76 m; miệng hố được che đậy bằng tấm ván gỗ kích thước 2,26 x 1 mét, được ghép từ 9 miếng gỗ thông ba lá; phía trên tấm gỗ phủ một chiếu nhựa và lớp lá cây để ngụy trang.

LÊ KIẾN
