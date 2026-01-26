Cận cảnh hố sâu chôn giấu xe máy vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai 26/01/2026 11:32

(PLO)- Liên quan vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy dùng để gây án bị chôn dưới hố sâu, cùng dấu vết nghi tiêu hủy vật chứng của các nghi can.

Sáng 26-1, PV báo Pháp Luật TP.HCM có mặt tại hiện trường nơi các nghi can chôn giấu chiếc mô tô dùng để cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Vị trí chôn xe Exciter màu vàng đen nằm giáp ranh Ban Quản lý rừng Bắc Biển Hồ và khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5km. Tại đây, công an phát hiện chiếc xe nằm dưới hố sâu hơn 1 mét, dài 1,5 mét, phía trên che lấp bằng tấm bạt. Cách đó khoảng 200 mét, một vị trí khác có dấu vết bị đốt cháy, nghi là nơi nghi can tiêu hủy quần áo và trang bị gây án.