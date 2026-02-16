Video: Người dân nô nức đổ về trung tâm thành phố TP.HCM đón năm mới 16/02/2026 21:16

Ngay từ chiều 16-2 (29 tháng Chạp), hàng ngàn người dân đã tập trung về khu vực trung tâm thành phố để vui chơi và chờ đón khoảnh khắc giao thừa năm mới.

Ghi nhận tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng,dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Các tuyến đường trung tâm rực rỡ ánh đèn, cờ hoa và sắc xuân. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ dạo bộ, chụp ảnh lưu niệm trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ.

Không khí càng về tối càng sôi động. Người lớn, trẻ nhỏ đều háo hức. Những tà áo dài rực rỡ, những nụ cười tươi trên gương mặt du khách tạo nên bức tranh xuân rộn ràng giữa lòng thành phố.