Tết ở Khoa Cấp cứu: Mệnh lệnh từ trái tim, giữ bình an cho thành phố 16/02/2026 14:00

(PLO)- Khi triệu gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên cũng là lúc các "chiến sĩ áo trắng" bước vào những ca trực cao điểm nhất trong năm. Tại các đơn vị tuyến đầu như Bệnh viện Quân y 175 và Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, khái niệm nghỉ Tết dường như không tồn tại.

Video: Tết ở Khoa Cấp cứu: Mệnh lệnh từ trái tim, giữ bình an cho thành phố

Khi những cánh mai vàng rực rỡ báo hiệu Xuân về, cũng là lúc áp lực đè nặng lên vai những y, bác sĩ tại các đơn vị cấp cứu tuyến đầu. Với họ, Tết không phải là kỳ nghỉ, mà khi mỗi tiếng chuông báo động là một mệnh lệnh từ trái tim, bắt đầu cho cuộc đua nghẹt thở để giữ lại sự sống cho bệnh nhân.