Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM thăm, chúc Tết các đơn vị nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 04/02/2026 18:30

(PLO)- Đoàn đại biểu TP.HCM do Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM làm Trưởng đoàn thăm, chúc Tết các đơn vị nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chiều 3-2, Đoàn đại biểu Thành phố do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, làm Trưởng đoàn 39, đã đến thăm, chúc Tết các cá nhân, đơn vị trên địa bàn nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Tham gia đoàn còn có đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đại diện Sở Y tế TP.HCM, đại diện Công an TP.HCM.

Đoàn đại biểu đến thăm, chúc Tết Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: TRẦN MINH

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; đồng thời khẳng định uy tín của các bệnh viện luôn được lãnh đạo Thành phố đánh giá cao.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết đội ngũ y bác sĩ nói riêng và ngành y tế nói chung là lực lượng cao quý của xã hội, đặc biệt trong những dịp lễ, Tết, khi người dân vui xuân, nghỉ ngơi, ngành y tế vẫn luôn túc trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ, rất đáng trân trọng và ghi nhận.

Bà mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng khám, chữa bệnh, tạo điều kiện tốt nhất để người dân được chăm sóc sức khỏe.

Đoàn đại biểu đến thăm, chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh. Ảnh: TRẦN MINH

Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại Biên phòng Cửa khẩu Cảng TP.HCM, đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu cảng, cũng như công tác phối hợp chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại Biên phòng Cửa khẩu Cảng TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đại diện đoàn gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đồng thời chúc đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2026.