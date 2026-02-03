Ông Huỳnh Tấn Đạt làm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM 03/02/2026 17:17

(PLO)- Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM bổ nhiệm chức vụ giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM đối với ông Huỳnh Tấn Đạt.

Ngày 3-2, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM (thuộc Sở Tư pháp TP.HCM), trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 2 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 3; đồng thời trao các quyết định về công tác nhân sự.

Lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM trao các quyết định về công tác cán bộ tại buổi lễ. Ảnh: STP

Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM bổ nhiệm chức vụ giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM đối với ông Huỳnh Tấn Đạt và 4 Phó Giám đốc, gồm: ông Nguyễn Trọng Tùng, bà Lê Thị Thúy, ông Trần Minh Huệ, ông Lê Minh Phúc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: STP

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM, khẳng định sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục phát huy phương châm trợ giúp pháp lý “gần dân, giúp dân và đồng hành cùng dân”.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM có trụ sở chính tại địa chỉ 470 Nguyễn Tri Phương, phường Vườn Lài, TP.HCM.

Trụ sở 2 tại địa chỉ số 469 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Trụ sở 3 tại địa chỉ số 1939 Quốc lộ 55, xã Long Điền, TP.HCM.