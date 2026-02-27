Đến ngân hàng sửa máy VTM, lừa thủ quỹ để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng 27/02/2026 07:33

(PLO)- Lợi dụng việc sửa máy VTM, bị can đề nghị nhân viên ngân hàng cho mượn tiền để kiểm tra đầu đọc mệnh giá của thiết bị rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Trọng Đức (SN 1998, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Công ty cổ phần FPT IS là đơn vị thực hiện việc bảo trì toàn bộ hệ thống máy ATM, VTM (máy giao dịch ngân hàng) cho Ngân hàng Tiên phong TPBank.

Bị can lợi dụng công việc sửa chữa máy VTM chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ảnh: Minh họa

Từ tháng 5-2021, Ngô Trọng Đức được tuyển dụng làm nhân viên sửa chữa máy VTM của Công ty cổ phần FPT IS. Đức được công ty giao bảo trì 2 máy VTM của ngân hàng tại khu vực Đội Cấn (TP Hà Nội).

Khi thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ, Đức phát hiện máy VTM bị lỗi thiết bị NF (thiết bị dùng để nhận diện, đếm và xác minh tiền thật, tiền giả) và báo với nhân viên ngân hàng rồi hẹn sẽ quay lại thay thế, sửa chữa thiết bị.

Theo lịch hẹn, ngày 2-12-2024, Đức quay lại chi nhánh Đội Cấn để sửa chữa thiết bị NF. Sau khi sửa xong, máy hoạt động bình thường

Quá trình làm việc làm trước đó, Đức quen với chị Đỗ Thiên H là kiểm soát viên giao dịch của chi nhánh. Do đang cần tiền để đánh bạc qua mạng, Đức nảy sinh ý định lợi dụng việc sửa máy để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Vì vậy, dù máy VTM đã sửa chữa xong nhưng Đức vẫn báo cáo trên hệ thống của Công ty FPT IS rằng máy VTM cần thay thiết bị. Ngày 3-12-2024, Đức mang thiết bị NF đến chi nhánh TPBank Đội Cấn giả vờ thay thế thiết bị.

Sau đó, Đức nói với chị H là cần tiền mặt để thử và kiểm tra đầu đọc mệnh giá của máy VTM và đề nghị chị H cho mượn tiền.

Tin tưởng Đức, chị H hướng dẫn Đức sang gặp thủ quỹ để lấy tiền. Sau đó, từ 10h-16h ngày 3-12-2024, 2 nữ nhân viên ngân hàng đã chuyển cho Đức 8 lần với tổng số tiền 600 triệu đồng.

Sau mỗi lần nhận tiền, Đức nộp tiền vào tài khoản cá nhân rồi chuyển đến 12 tài khoản ngân hàng khác để tham gia đánh bạc qua ứng dụng Sun Win và thua hết.

Từ 16h-16h30 ngày hôm đó, nhân viên ngân hàng liên tục yêu cầu Đức hoàn trả số tiền đã mượn nhưng Đức lấy lý do chưa xong việc để khất lần rồi thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền đó và đánh bạc thua lỗ hết.

Ngay sau đó, Đức bị nhân viên ngân hàng giữ lại và báo cơ quan công an đến làm việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngân hàng đã có văn bản đề nghị tra soát đối với 12 tài khoản mà Đức chuyển tiền đến và đã phong tỏa, thu hồi được 455 triệu đồng.

Đối với 2 nhân viên ngân hàng, CQĐT xác định họ có vi phạm quy trình quản lý kho quỹ nội bộ của ngân hàng. Nhưng sau khi vụ việc xảy ra, họ đã chủ động báo cáo lãnh đạo TPBank phối hợp thu hồi được số tiền. Ngoài ra, ngay tại thời điểm xảy ra vụ việc, chị H đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền hơn 500 triệu đồng bù vào quỹ ngân hàng.

Ngân hàng không thiệt hại về tài sản và không yêu cầu xử lý. Do vậy, CQĐT không đề cập xử lý đối với 2 nữ nhân viên ngân hàng.