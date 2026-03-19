Đã có hơn 100 đề cử cho Giải thưởng 'Tinh hoa Pháp lý'

(PLO)- Tính đến hôm nay (19-3), đã có 105 đề cử cho Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award" năm 2026.

Sức nóng của Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award" 2026 vẫn đang tăng lên từng giờ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận được 105 đề cử đến từ khắp mọi miền đất nước cho 4 hạng mục.

Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” là giải thưởng thường niên do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức. Ảnh: THUẬN VĂN.

Đây là giải thưởng do Trường ĐH Luật TP. HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM lần đầu phát động nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật, và sẽ được tổ chức thường niên.

Các hồ sơ gửi về vô cùng đa dạng, phủ khắp 4 hạng mục danh giá (số tiền thưởng mỗi hạng mục là 100 triệu đồng) gồm:

Giải Sáng tạo: nhằm tôn vinh những cá nhân có các công trình, sáng kiến, ý tưởng đổi mới có giá trị nổi bật trong nghiên cứu hoặc thực tiễn pháp luật.

Giải Cống hiến: nhằm ghi nhận những cá nhân có quá trình đóng góp bền bỉ, lâu dài cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển khoa học pháp lý.

Giải Thành tựu: nhằm tôn vinh những cá nhân đạt được các thành tựu tiêu biểu, có dấu ấn rõ nét trong lĩnh vực pháp luật.

Điều này cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ và ý nghĩa sâu sắc của Giải thưởng trong việc tri ân những cống hiến bền bỉ của các ứng viên cho ngành luật suốt nửa thế kỷ qua.

Thư mời của Ban tổ chức

Thời hạn tiếp nhận đề cử chỉ còn kéo dài đến hết ngày 20-3-2026.

Quý bạn đọc hãy nhanh tay gửi đề cử cho những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật mà bạn trân trọng qua hình thức trực tuyến tại link: https://forms.gle/HNiUjnev7gEf6j3M8.