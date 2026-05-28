Vụ dùng 2 ô tô khóa đầu khóa đuôi xe đi chúc Tết: Toà phạt tài xế 50 triệu đồng 28/05/2026 20:19

(PLO)- Tài xế từng không hợp tác còn nói "Em cứ phạt 100 triệu cũng được…”, nay bị đưa ra xét xử.

Chiều 28-5, TAND khu vực 1- Hà Tĩnh xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú phường Thành Sen) 50 triệu đồng về tội gây rối trật tự công cộng.

Tài xế Linh tại phiên tòa sơ thẩm.

HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo Linh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, gây dư luận xấu trên mạng xã hội. Bị cáo có nhiều tình tiết để xem xét giảm nhẹ hình phạt như phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo luôn thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Do vậy, HĐXX sơ thẩm cho rằng không cần thiết phải phạt tù đối với bị cáo Linh, mà áp dụng hình phạt tiền để bị cáo có thể cải tạo, sửa chữa lỗi lầm.

Như đã đưa tin, ngày 19-2, mạng xã hội lan truyền clip phản ánh một gia đình đi chúc Tết bị chặn xe giữa ngõ tại Hà Tĩnh. Vụ việc xảy ra vào trưa mùng 2 Tết (ngày 18-2) tại một ngõ trên đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. Ô tô con biển số 38A-577.xx bị hai xe chặn trước sau, không thể di chuyển nhiều giờ đồng hồ. Nội dung video lan truyền cho thấy lực lượng chức năng đã tuyên truyền, yêu cầu di chuyển phương tiện nhưng chủ xe là Linh không hợp tác còn nói: "Em cứ phạt 100 triệu cũng được…”

Theo kết quả điều tra, khoảng 10 giờ 10 phút ngày 18-2, Linh lái xe Toyota Yaris Cross chở gia đình đến nhà người thân tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh và đỗ xe bên đường rồi vào chúc Tết.

Khoảng 10 phút sau, PAT (trú xã Hương Phố) lái xe Hyundai Creta vào ngõ nhưng do xe của Linh đỗ chắn lối nên không thể đi qua. Anh T yêu cầu Linh di chuyển xe, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Sau đó, do bức xúc, Linh tiếp tục lái xe Ford Everest đến đỗ phía sau, khiến xe của anh T không thể di chuyển. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, anh T gọi điện trình báo Công an phường Trần Phú.

Tiếp nhận tin báo, công an có mặt tại hiện trường yêu cầu Linh giải quyết vụ việc. Linh điều khiển xe Ford Everest rời đi, nhưng không thể di chuyển chiếc Toyota Yaris Cross do không tìm thấy chìa khóa.

Để ổn định tình hình, lực lượng công an đề nghị T. lùi xe hoặc đi theo hướng khác. Dù có thể thực hiện theo hướng dẫn hoặc đỗ xe rồi đi bộ vào nhà người thân cách khoảng 35,9 m, T. không chấp hành mà yêu cầu Linh phải di chuyển xe để mình lái xe tiến lên.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi người nhà mang chìa khóa đến, chiếc Toyota Yaris Cross mới được di chuyển để xe của anh T đi qua.

Vụ việc kéo dài hơn 3 giờ, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng giao thông khu vực.

Ngày 20-2, Linh đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú và khai nhận hành vi.

Ngày 11-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính anh T số tiền 5 triệu đồng về hành vi không chấp hành yêu cầu, hướng dẫn của lực lượng công an khi thi hành công vụ, theo điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định 282.