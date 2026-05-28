Lãnh án tù vì sử dụng ma túy sau thời gian cai nghiện 28/05/2026 12:25

(PLO)- Đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện, tại nơi cư trú, bị cáo Lê Đức Tân đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngày 28-5, TAND Khu vực 10 - TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Đức Tân 2 năm 6 tháng tù về tội sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, lúc 23 giờ 30 phút ngày 23-8-2025, Tổ công tác 363 Công an phường Phú Định tuần tra, phát hiện Lê Đức Tân có biểu hiện nghi vấn có sử dụng chất ma túy nên yêu cầu kiểm tra thông tin.

Thời điểm kiểm tra, bị cáo Tân không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân và CCCD nên tổ công tác đã mời Tân về trụ sở làm việc.

Qua xét nghiệm, bị cáo Tân dương tính ma túy. Tân khai nhận có sử dụng ma túy đá dạng Methamphetamine. Do đó, Công an phường Phú Định lập hồ sơ, thu giữ mẫu nước tiểu của Tân để giám định và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra xác định, Tân có 1 tiền sự cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn, thời gian từ ngày 24-3-2023 đến ngày 24-12-2024, đã chấp hành xong.

Ngày 22-1-2025, UBND phường 15, quận 8 (nay là phường Phú Định, TP.HCM) ban hành Quyết định Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, thời gian từ ngày 22-1-2025 đến 22-1-2027.

Tại CQĐT, bị cáo Lê Đức Tân khai nhận, khoảng 21 giờ ngày 23-8-2025, Tân đang ngồi tại chợ Vạn Nguyên, phường Phú Định thì có gặp Hoàng (hàng xóm cũ; qua xác minh hiện không cư trú tại địa phương). Hoàng đã rủ Tân đến bãi đất trống để sử dụng ma túy.

Sau khi cả hai sử dụng ma túy xong, Tân đi về chợ Vạn Nguyên để ngủ. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.