Gây án giết người từ câu nói 'có biết mình là ai hay không?' 26/05/2026 15:05

(PLO)- Từ câu nói "có biết mình là ai hay không?", hai bên xảy ra mâu thuẫn xô xát để rồi bị cáo Tâm gây án giết người...

Ngày 26-5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tâm (34 tuổi; ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) 8 năm tù về tội giết người.

Đại diện VKS đọc cáo trạng vụ án. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 27-10-2024, Tâm cùng Ngô Huỳnh Bảo Trân đến quán ốc tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa để uống bia với Nhan Công Pha và một người tên Lan.

Đến khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, nhóm này chuyển sang bàn khác tiếp tục ăn uống. Lúc này, Vũ Xuân Hậu và Trần Vũ Phương đang ngồi ở bàn bên cạnh sang mời bia. Trong lúc trò chuyện, mâu thuẫn nảy sinh khi Phương hỏi Pha có biết mình là ai hay không. Pha sau đó dùng tay đánh hai cái vào mặt Phương, dẫn đến việc hai bên xô xát.

Bị cáo Nguyễn Thành Tâm tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Thấy Pha bị đánh, Tâm xông vào đấm một cái trúng mặt Phương. Ngay lúc đó, Hậu cầm dao kim loại lao đến can thiệp. Phát hiện đối phương có hung khí, Tâm cùng Pha bỏ chạy. Trong lúc tháo chạy, Tâm lấy một con dao gấp bằng kim loại dài 17 cm từ túi đeo chéo.

Hậu đuổi theo và đâm một nhát vào vùng lưng Tâm làm gãy lưỡi dao. Sau khi ngã xuống nền gạch, Tâm bật dậy phản công dữ dội. Tâm đâm một nhát trúng vùng cổ bên phải của Hậu, tiếp tục chém ba nhát vào hai cẳng tay và vùng má phải, rồi đâm thêm một nhát vào hông sườn trái nạn nhân.

HĐXX vụ án Ảnh: HUỲNH DU

Kết luận giám định pháp y xác định Vũ Xuân Hậu bị nhiều thương tích nghiêm trọng, trong đó vết thương vùng cổ làm đứt nhánh đầu trên động mạch cảnh ngoài. Cơ quan chuyên môn nhận định nếu không được cấp cứu kịp thời, thương tích này có thể dẫn đến tử vong. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể qua hai lần giám định là 24%, riêng vùng cổ chiếm 8%.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng trưng cầu giám định 4 video từ camera hiện trường và kết luận không có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa. Ba ngày sau vụ việc, ngày 30-10-2024, Tâm đến công an đầu thú, thành khẩn khai báo và tác động gia đình bồi thường cho bị hại 42 triệu đồng. Phía bị hại sau đó có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt.

Dù vậy, HĐXX nhận định việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Việc sử dụng dao đâm, chém liên tiếp vào các vùng trọng yếu thể hiện tính chất đặc biệt nguy hiểm, đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tâm 8 năm tù.

Riêng đối với hành vi tham gia đánh nhau giữa những người trong hai nhóm, thời điểm xảy ra lúc quán đã đóng cửa, không còn khách, hành vi diễn ra nhanh nên cơ quan điều tra không xem xét, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

