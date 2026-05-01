Khởi tố nhóm cầm mác, dao tự chế chém người trong quán nhậu

Ngày 1-5, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm thanh niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Nhóm này gồm Trần Tùng Dương, Nguyễn Thành Hiếu, Trần Minh Quân, Nguyễn Thanh Tiên (cùng 21 tuổi) và Trương Hoàng Sang (26 tuổi), Phùng Trung Nam (22 tuổi, cùng ngụ phường Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa); Lâm Minh Tuấn (21 tuổi, ngụ phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hòa).
Thông tin ban đầu, khuya 6-4, nhóm này mang theo kiếm tự chế, mác xông vào quán nhậu ở tổ dân phố 2, phường Ninh Hòa. Tại đây, nhóm đã chém anh T bị thương nặng. Kết quả giám định tỉ lệ tổn thương của anh T là 38%.