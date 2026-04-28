Khánh Hòa: Công an đổi gạo lấy pô độ chế 28/04/2026 10:24

(PLO)- Lần đầu tiên ở Khánh Hòa, Công an phường Ba Ngòi vận động người dân, đặc biệt là các thanh thiếu niên trên địa bàn tháo pô độ, chế đổi lấy 10 kg gạo.

Ngày 28-4, Trung tá Nguyễn Hữu Minh, Phó trưởng Công an phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang áp dụng chương trình “đổi tiếng pô ồn lấy hạt gạo thơm”.

Nạn pô độ gây mất an ninh trật tự

Theo Trung tá Minh, thời gian qua trên địa bàn có tình trạng thanh thiếu niên đi xe máy gắn pô độ, pô chế gây nhiều tiếng ồn. Đặc biệt vào thời điểm đêm khuya, việc một số người tụ tập, nẹt pô gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Công an phường Ba Ngòi xử lý một trường hợp đi xe pô độ chế. Ảnh: A. NGỌC

“Trước tình trạng này, Đảng ủy, UBND phường Ba Ngòi chỉ đạo Công an phường có biện pháp xử lý nhằm ngăn ngừa tình trạng xe độ chế, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”, Trung tá Minh nói về ý tưởng của chương trình.

Cũng theo Trung tá Minh, chương trình nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên khắc phục vi phạm giao thông và chung tay xây dựng nếp sống văn minh.

Khi Công an phường lên ý tưởng, nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn đã nhiệt tình ủng hộ, cam kết hỗ trợ gạo để tổ chức chương trình dài hơi. Do đó, đơn vị thống nhất triển khai từ ngày 27-4.

Chương trình áp dụng cho tất cả thanh thiếu niên và người dân đang sử dụng xe máy gắn pô độ, pô chế gây tiếng ồn lớn, không đúng quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn phường Ba Ngòi.

Người dân ủng hộ

Theo đó, mỗi công dân chỉ cần tự giác tháo pô độ, lắp lại pô nguyên bản (pô zin) cho phương tiện. Sau đó, người dân mang chiếc pô độ đã tháo đến giao nộp tại trụ sở Công an phường Ba Ngòi.

Thanh niên bị xử lý vì dùng pô độ chế. Ảnh: A. NGỌC

Sau khi kiểm tra, cán bộ Công an phường sẽ trao tặng mỗi trường hợp tự nguyện giao nộp một bao gạo 10 kg.

Theo Công an phường Ba Ngòi, đây là phần quà khích lệ tinh thần cầu thị, ý thức vì cộng đồng. Ngoài ra, khi thực hiện chương trình, người dân không còn lo lắng bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm về thay đổi kết cấu xe và tiếng ồn với mức phạt từ 4-6 triệu đồng.

Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với ý tưởng này. “Việc làm này không chỉ giảm tiếng ồn mà còn mang lại lợi ích cho cộng đồng, thật sự ý nghĩa”, bạn Lan Nguyen chia sẻ.

Tương tự, bạn Dương Hướng viết: “Ý nghĩa đó nha. Triệu triệu trái tim cho an ninh, an toàn giao thông”.

Một trường hợp tự nguyện tháo pô độ chế giao nộp cho công an. Ảnh: A. NGỌC

Lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi cho biết mọi công dân có thể mang pô độ đến trụ sở Công an phường tại số 49 Hooc Gia, tổ dân phố Giải Phóng để đổi gạo vào tất cả các ngày trong tuần.

“Chúng tôi muốn chương trình lan tỏa rộng rãi nhằm trả lại sự bình yên cho khu phố, đồng thời giúp các bạn trẻ ‘mang gạo về cho mẹ’, gắn bó tình cảm gia đình”, Trung tá Nguyễn Hữu Minh chia sẻ.